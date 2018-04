Un montañero del grupo Ensidesa, desaparecido desde el martes en Quirós Miembros del grupo de rescate, antes de iniciar la búsqueda. / RTPA «Conocía muy bien la zona, no sabemos qué pudo pasar», dicen los amigos de Manuel Suárez Manzano, de 84 años CHELO TUYA Gijón Jueves, 5 abril 2018, 02:48

«Si hubiera ido con él, igual no hubiera pasado esto. Pero me tocaba ser jefe de grupo el miércoles y no pude ir el martes a la ruta». Miguel Ángel Sánchez no escondía ayer su pesar. Integrante del Grupo Montaña Ensidesa, pasó toda la jornada buscando a su compañero y amigo Manuel Suárez Manzano, desaparecido el martes mientras, junto con otros 41 miembros del club, hacía la ruta Bermiego-Aciera, en Quirós.

«Él, como yo, iba a las salidas, pero no hacía la ruta. Yo estoy operado y él está delicado, tiene 84 años, así que viajábamos con el grupo, pero esperábamos con el conductor para comer con los compañeros por la zona o hacíamos un paseo ligero». Una rutina que Manzano, como le conocen sus amigos, cambió el martes. «Manzano conocía muy bien la zona. Tiene allí, en Fresnedo, una finca con un hórreo. Suponemos que fue hasta allí, pero la verdad es que no sabemos qué le pudo pasar», asegura Miguel Ángel.

El mismo martes, sus compañeros iniciaron la búsqueda «cuando, a las cinco de la tarde, vieron que faltaba». Una búsqueda que se centró, sobre todo, en Bermiego, «porque él era de allí, ya digo que conoce muy bien la zona». Un terreno en el que no son habituales los accidentes. «No hay grandes desniveles ni pendientes por las que precipitarse al resbalar. Son pistas grandes y cómodas». Los doce kilómetros de la ruta fueron revisados de nuevo ayer en una expedición formada por la Guardia Civil, Bomberos de Asturias y el Grupo Montaña Ensidesa, en la que sí pudo participar Miguel Ángel Sánchez. «Fuimos a su finca, hablamos con los vecinos, que son muy pocos, pero todos se acordaban de él». Nada sabían, no obstante, en su pueblo de su paradero. Tampoco estaba en las numerosas cabañas de la zona. «Hay muchísimas, pensamos que igual se había sentido mal y se había refugiado en alguna, pero no hubo suerte».

Manuel Suárez Manzano es, a partes iguales, «montañero y sportinguista». Con Miguel Ángel Sánchez mantiene «una amistad de más de cuarenta años», nacida en una peña rojiblanca, «la del Humedal. Él trabajaba en Ensidesa, pero yo no. Juntos íbamos al fútbol y, después, empezamos con la montaña».

Afición que a ambos les ha valido varios premios. «Cuando no era yo, era él el que tenía una mención por participar en las actividades. Son muchos años juntos y por eso me duele tanto no haber estado el martes allí con él», volvía a lamentar Sánchez. Hoy se retomará la búsqueda y, además, se ampliará el radio de búsqueda.