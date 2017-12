Moriyón activa la prórroga presupuestaria en Gijón ante la imposibilidad de acuerdo La alcaldesa Carmen Moriyón, entrevistada anoche en 'La Lupa' de Canal 10 por Juan Neira. / PALOMA UCHA Firmará hoy el decreto por una cuantía de 202 millones ante la falta de apoyos de la oposiciónPrevé que se perderá una capacidad de gasto de 8,5 millones respecto al proyecto negociado con los grupos y de 5,2 millones respecto al actual MARCOS MORO GIJÓN. Miércoles, 20 diciembre 2017, 02:00

La alcaldesa Carmen Moriyón anunció anoche en el programa 'La Lupa' que hoy activará la prórroga presupuestaria para que entre en vigor en el municipio a partir del 1 de enero de 2018. La regidora de Foro explicó que ayer por mañana solicitó a la interventora la documentación sobre la que se sustentará el decreto de prórroga de las cuentas de 2017 al constatar que «matemáticamente ya es imposible» aprobar en los días que restan de diciembre el proyecto que la edil de Hacienda, Ana Braña, lleva meses negociando con los grupos de la oposición.

A preguntas de Juan Neira, precisó que firmará hoy el decreto de prórroga presupuestaria «por responsabilidad, por los plazos legales establecidos para activar este mecanismo presupuestario y porque hay que tener un 'plan B' para que la ciudad y todos los servicios básicos del Ayuntamiento puedan funcionar correctamente el próximo 1 de enero». Todo ello, remarcó, «sin perjuicio» de que puedan seguir las negociaciones más allá del cierre del actual ejercicio presupuestario si hubiera voluntad para ello.

«Estas cosas no se pueden improvisar. Hay un procedimiento reglado para activar una prórroga presupuestaria y ya tenemos experiencia con la firma de decretos similares, una en este mismo mandato y otra en el anterior».

En el reparto de culpas sobre cómo se ha llegado a esta situación, quiso referirse a cada uno de los grupos de forma individualizada. Al PP y Ciudadanos les agradeció «su absoluta disposición» de apoyar el presupuesto presentado. «No pedían cosas imposibles ni extrañas», señaló.

De Xixón Sí Puede recordó que no fue posible entenderse con ellos porque «puso por delante» la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. «Una cuestión inviable e imposible con cinco informes en contra. De no ser tenidos en cuenta, estaríamos prevaricando».

Para IU también hubo elogios. «Planteó una negociación seria y leal. Pedía que se respetaran la partida para dar continuidad a la renta social y la consignación prevista en empleo para el acuerdo de concertación», reveló. Sin embargo, el equipo de gobierno que preside hizo cuentas sobre los apoyos necesarios para sacar las cuentas de 2018 adelante y vio que en la ecuación faltaba al menos una abstención de uno de los dos otros grupos de la izquierda. «IU necesitaba otra abstención en su mismo espectro ideológico para no tener que dar cobertura en solitario a un presupuesto sostenido por Foro, Ciudadanos y PP».

Del PSOE, que solicitaba cambios en el equipo directivo del Ayuntamiento y «otras propuestas imposibles», criticó que «este grupo vive instalado en el 'no' por el 'no' permanente».

¿Decepcionada por que no se puedan aprobar los presupuestos de 2018, los últimos antes de año electoral? «Lo que sé es que llegado este punto tenía que buscar soluciones», remarcó la alcaldesa.

Explicó que, «vistos los números repasados esta mañana (por ayer), el Ayuntamiento va a perder una capacidad de gasto de 8,5 millones de euros respecto al proyecto negociado con los grupos y de 5,2 millones de euros si se compara con el presupuesto de 2017 aún pendiente de cerrar su ejecución. El decreto de prórroga presupuestaria que rubricará hoy la regidora con efecto de 1 de enero incluirá una cuantía de 202 millones de euros frente a los 230,7 millones del balance entre ingresos y gastos del presupuesto que la edil de Hacienda no ha podido hasta ahora consensuar con la oposición (excluidos las empresas municipales, fundaciones y organismos autónomos). Esos 202 millones se pueden elevar en la previsión de gasto que hace la alcaldesa con las operaciones de nuevo crédito que se cerrarán a lo largo de 2018 por un importe estimado de otros 20 millones. De ahí sale la diferencia de 8,5 millones de pérdida de capacidad de gasto calculada por la primer edil entre prorrogar el presupuesto de 2017 y aprobar unas cuentas nuevas. «Intentaremos minimizar los efectos de la prórroga», se comprometió.

El recorte de gasto anticipó que afectará principalmente a inversiones comprometidas. También explicó que repercutirá en «algo que preocupa a todos. El gasto y la política social, porque el presupuesto que planteábamos a los grupos políticos tenía 2,7 millones de euros más para estos fines que el que ahora se prorroga», subrayó.

1.700 ayudas de renta social

De la renta social destacó que esta línea de ayudas para complementar las rentas más bajas de la ciudad ya llega a 1.700 personas con un gasto comprometido de 3,7 millones de euros para este año por la Fundación de Servicios Sociales. Considera Moriyón que no habrá problemas para «cumplir» con este programa pionero en España con las cuantías comprometidas para este año. Otra cosa es lo que sucederá el próximo ejercicio si se consolida la prórroga. «Con el dinero que haya disponible para el conjunto de las líneas de ayudas municipales en este campo (becas comedor, pobreza energética, ayudas al alquiler, ayudas de emergencia social, renta social...) habrá que hacer una redistribución», explicó.

Respecto a los tres fraudes detectados por la Unión de Comerciantes, que ya ha activado los expedientes de expulsión del sistema para tres tiendas y los beneficiarios de tarjetas que participaron en el engaño, aseguró que a estos casos de picaresca «no le da ninguna importancia». «Lo importante es que el sistema detecte los posibles fraudes, los controle y corte de raíz», aseveró.

En cuanto a la disyuntiva entre Oviedo y Avilés que, tal y como adelantó EL COMERCIO, tiene ahora mismo el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, para implantar allí el grado en Educación Física, la regidora lamentó que «no haya ni una sola mención a Gijón». Habida cuenta además del carácter dialogante y negociador del rector. Una ciudad la que gobierna que, según remarcó, mantiene un convenio de colaboración de 500.000 euros anuales con la institución académica que no menguó ni en plena época de crisis. Moriyón no dio por pérdida la batalla. «Queremos escuchar al rector y sus argumentos en la comisión de seguimiento donde están representados todos los grupos políticos», expuso. Según la regidora, «Gijón tiene que ser la destinataria del grado porque es como una villa olímpica. Reúne todas las condiciones para la práctica del deporte y tiene clubs que son referencia en Asturias con miles de socios y prácticas enraizadas. Esto no son inventos», remachó.

Puertos del Estado

En relación con la ZALIA, aseguró que se ha producido un punto de inflexión con el cambio que ha traído a Fernando Lastra al frente de la Consejería de Infraestructuras que hizo extensivo a la mejora de las relaciones en otros ámbitos como la implicación del Gobierno regional con el problema de la contaminación atmosférica de Gijón o el plan de vías. «La ZALIA se desbloqueará si echa una mano Puertos del Estado para que las autoridades portuarias se involucren en el proyecto y se produzca la retasación de las parcelas a la venta para que entren ahí empresas serias como Norsider», anotó.