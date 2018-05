Moriyón niega «chantajes» a la oposición y aclara que ya se sabía que no habría dinero extra para la renta social 00:53 «Este equipo de Gobierno va a cumplir la ley y eso va de mano del plan económico y financiero» AIDA COLLADO Gijón Jueves, 24 mayo 2018, 15:33

«La renta social partía en los presupuestos de 2017 con 3,2 millones, que es exactamente lo mismo que se contempla para 2018. El año pasado se llegó a cinco millones por una partida extraordinaria, unos remanentes acumulados en la fundación que ya no existen». Así de clara se ha mostrado esta mañana la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien además aseguró que, gastados esos ahorros, «los números están muy claros y la oposición ya los conocía». De este modo, negó cualquier tipo de «chantaje» a los grupos municipales, porque «los papeles estaban claros desde el principio».

La regidora defendió que el Consistorio también ha de hacer frente al aumento en la demanda de ayudas de emergencia, un repunte de las becas de comedor, la aportación de fondos a la red de inclusión activa o las mejoras a las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria y del servicio de atención a mayores. Así las cosas, lo que ha de importar, añadió, es que «el gasto social son solo se mantiene, sino que crece con respecto a 2017».

Además, aclaró que el plan económico financiero «no contempla recortes, sino controlar el crecimiento del gasto, que aumenta en un millón en 2018 y en cinco, en 2019». Se refirió a los muchos compromisos del Ayuntamiento, aunque no se mostró sorprendida por las críticas al plan. «A un año de las elecciones no va a gustar a nadie, pero no es una cuestión de gustos», zanjó tras especificar que «este equipo de Gobierno va a cumplir la ley y eso va de mano del plan económico y financiero».

Poco antes, Izquierda Unida había acusado al Ejecutivo de Foro de tener «otras prioridades» y de no haber «abordado con rigor este asunto». Xixón Sí Puede fue un paso más allá y dio «por dimitida» a la concejala Eva Illán, a quien culpó de «torpedear» la renta social y «cortar cualquier vía de negociación». Según anunció Mario Suárez, ya no la consideran «una interlocutora válida» para las negociaciones.