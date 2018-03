Moriyón pide al puerto que «no baje la guardia» y aplique «alguna solución más» Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón. / CITOULA «Me parece imprescindible sumarse» a esta movilización, afirmó la alcaldesa de Gijón M. MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 19 marzo 2018, 01:02

La presencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, mezclada entre los manifestantes no pasó inadvertida para nadie. Lo hizo en compañía del concejal Jesús Martínez Salvador. Ese respaldo a la movilización ciudadana supone, según Adrián Arias, portavoz de la plataforma Asturias por un aire sano, «todo un revulsivo».

Y es que Moriyón lo tenía claro: «Me parece imprescindible sumarse» a esta movilización. Reconoció que «no es algo espontáneo, sino que llevan mucho tiempo intentando concienciar a todos los vecinos de que el problema de la contaminación es grave, porque afecta a la salud».

En Gijón son los vecinos de la zona Oeste los más perjudicados y las nubes de carbón del puerto las que más alarma generación. En opinión de la alcaldesa, «oímos que ese carbón no contamina. No sé decir si contamina o no, pero merma la calidad de vida de todos los vecinos de la zona Oeste». «No se puede mirar para otro lado».

La regidora valoró las últimas inversiones en materia medioambiental realizadas por los responsables del puerto pero «parece que es insuficiente y que hay que hacer algo más. Eso es lo que pedimos a la Autoridad Portuaria de Gijón, que no baje la guardia y siga dando alguna solución más». Y es que Carmen Moriyón teme molestias que ya se produjeron en el pasado: «Al problema de la contaminación y la salud, en junio o julio se puede unir el cabreo porque se vuelva a espantar a los turistas de las playas -en referencia a lo ocurrido el 24 de julio de 2015, cuando los bañistas tuvieron que abandonar el arenal de Poniente-. Estamos invirtiendo en traer más turistas a Gijón y Asturias, y eso no lo podemos consentir».