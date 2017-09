Moriyón reivindica el espíritu de Covadonga «frente a los muros artificiales» Carmen Moriyón, anoche, entre el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, y el presidente de la Casa de Asturias Marina Baxa, Javier Alonso, durante el intercambio de obsequios. / E. C. Critica el secesionismo catalán en su pregón en Benidorm. «En Asturias siempre luchamos contra las fronteras porque unir es crecer» M. MORO GIJÓN. Domingo, 10 septiembre 2017, 01:09

La alcaldesa Carmen Moriyón fue anoche la encargada de dar el pregón con motivo de la celebración del Día de Asturias en Benidorm. La regidora gijonesa tuvo muy presente en su intervención la crisis de Estado abierta esta semana tras los pasos dados por la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña para convocar un referéndum ilegal.

«El relato de eso que llamamos la nación española empieza en Covadonga y sería absurdo que los propios asturianos estuviéramos de espaldas a esa construcción histórica, que es nuestro principal timbre de gloria», destacó en el Ayuntamiento de la localidad alicantina. «Antes de que las llamadas nacionalidades históricas tuvieran la más ligera conciencia de sí mismas ya estábamos nosotros construyendo el puzzle de España», remarcó.

La alcaldesa defendió que «unir tiene mucho más mérito que separa; unir es crecer, separar es empequeñecer». En contraposición a los secesionistas catalanes, aseguró que «desde Jovellanos a nuestros días el afán de los asturianos fue luchar contra el aislacionismo, evitar que el Pajares nos separara del resto de España. No nos gustan las fronteras. Estamos en contra de levantar muros artificiales. Las relaciones tejidas por tantas generaciones no merecen quedar rotas por la voluntad de una minoría». Y ante el desafío independentista se mostró rotunda entre aplausos: «Después de cientos años de trabajo compartido, algunos quieren deshacer el puzzle que se empezó a construir en Covadonga para diseñar un mapa nuevo. No les vamos a a dejar. Por mucho ruido que hagan son una simple anécdota en el camino recorrido por la comunidad formada por 46 millones de españoles».