«Moriyón ha transformado a Foro en un partido de izquierdas en Gijón» Mariano Marín, presidente local del PP y concejal, en la plaza Mayor. / PALOMA UCHA Mariano Marín, presidente local del PP y concejal: «Ya no hay riesgo de una moción de censura. ¿Por qué entonces la alcaldesa no rectifica?, ¿por qué no hace proposiciones en los plenos?» PALOMA LAMADRID GIJÓN. Domingo, 24 septiembre 2017, 02:35

La irrupción en el panorama político asturiano de un nuevo partido, en 2011, alteró la estructura del PP, que experimentó un descenso de militantes, muchos de los cuales se afiliaron a Foro. Mariano Marín (Gijón, 1962), presidente de la agrupación local y portavoz del grupo municipal, ve cercana ahora la reunificación de ambas formaciones.

-¿Ha habido acercamientos para esa reunificación de la derecha?

-Acercamientos claros y expresos, no. Nosotros confiamos en que las aguas vuelvan a su cauce por la ley de la gravedad, no por otra cosa. Lo que intentamos es que el día a día ente nosotros sea fluido y, a partir de ahí, creemos que debe funcionar la lógica, que dice que el centro-derecha en Gijón se tiene que reunificar y nosotros celebramos que se produzca. Bien vía una coalición electoral o bien que nos integremos todos en un partido que, lógicamente, debería ser el PP. En primer lugar, porque fue el árbol de donde se desgajó Foro y, luego, porque es el que realmente tiene una infraestructura importante y quien tiene capacidad de traslación con todas las administraciones.

-¿Qué tendría que cambiar para que se diera esa confluencia?

-Hay que distinguir dos asuntos. Uno es Foro a nivel regional, donde creo que las cosas están funcionando con cierta lógica, hay diálogo y tarde o temprano esta reunificación se va a producir. ¿Qué ocurre en Gijón? Ya es un caso un poco distinto. Aquí tenemos a Carmen Moriyón y Fernando Couto. Ideológicamente he visto que, desde que están estas dos personas, Moriyón sobre todo, han transformado a Foro en un partido de izquierdas. En Gijón, no es un partido de centro-derecha, ya que está asumiendo todos los postulados que son de izquierdas, sobre todo los de Podemos (Xixón Sí Puede). Si hacemos un compendio de todo lo ocurrido en la ciudad desde el inicio del mandato, vemos que se asume todo lo que dice Podemos.

-¿Por ejemplo?

-Hemos visto la renta social municipal, que es algo que va en contra de una ideología clara de centro-derecha. O la playa verde. También recuerdo cómo empezamos el mandato con aquel estrambótico cambio de nombre de la calle La Merced, que sorprendió a todo el mundo. Y el boicot a Israel, algo impensable en un partido de centro-derecha; incluso hasta el boicot a los circos con animales. Además, se han suprimido cosas que funcionaban muy bien en Gijón y eran muy apreciadas por los gijoneses, como la intermediación hipotecaria, que prestaba el Colegio de Abogados; esto fue una imposición por parte de Podemos. De repente, en este mandato, hemos vuelto a la organización de actos públicos de aceptación de posturas revanchistas, es decir, estas colocaciones de placas que se están produciendo últimamente, que nos vuelven a enfrentar, otra vez, a los españoles.

-Si Moriyón y Couto no se presentan a las próximas elecciones, ¿cree que Foro desaparecerá en Gijón?

-Yo no sé si desaparecerá o no, pero desde luego, hoy en día, Foro en Gijón es todo lo contrario de un partido de centro-derecha. Además, hay una cosa que me llama mucho la atención: pienso que ya no hay riesgo de moción de censura. ¿Por qué entonces Carmen Moriyón no rectifica?, ¿por qué Foro no hace proposiciones en los plenos? Aunque sean derrotados, no va a pasar nada. La moción de censura ya es inviable y creo que no las hace porque está muy cómoda con Podemos. Incluso estoy viendo que algunos concejales de Xixón Sí Puede parece que son de Foro: Moriyón se apoya en ellos antes que en los suyos propios.

-Fernando Couto llegó a decir que, en Gijón, Foro y PP eran como el agua y el aceite. ¿Aun así ve posible esa unificación?

-En 'La Lupa', el programa de Canal 10, Fernando Couto dijo, la semana pasada, que la reunificación era un cotilleo; así que hemos ido a mejor, en un mes, hemos pasado del agua y el aceite al cotilleo. Y, de aquí a veinte meses, seguramente vamos a prosperar muchísimo más (risas).

-¿Cuántas personas estima que se han pasado de Foro al PP en los últimos años?

-Ese trasvase sé que se está produciendo. Puedo decir que, de agosto del año pasado al de 2017, tenemos unos 180 militantes nuevos. No sé realmente de dónde proceden, pero sí que bastantes vienen de Foro. Además, es lo lógico porque Foro se formó, inicialmente, con personas del PP. Hoy en día, el PP de Gijón no es el partido que existía hace unos años: está cohesionado, es serio, ya no hay ningún tipo de desórdenes ni trifulcas y está centrado en trabajar por los gijoneses.

-El PGO sale adelante. Uno de los grandes peros del PP es el uso empresarial de los antiguos terrenos de Naval Gijón. ¿No lo considera necesario para la expansión de la ciudad?

-Creo que el Parque Tecnológico lo tenemos en la zona del campus y, sí se tiene que expandir, que sea allí. Con esa propuesta para los terrenos de Naval Gijón se rompe con esa vocación que tiene la zona oeste de, poco a poco, ir ganando centralidad. Es donde está la Comisaría, donde estamos construyendo un edificio administrativo en los antiguos juzgados y, cuando se desarrolle el plan de vías, esa zona va a pasar a ser casi el centro. Es un anacronismo establecer ahí un parque tecnológico. ¿Por qué no se puede construir un hotel? No veo la razón para no hacerlo.

-El PP propone descuentos a las compañías en las ordenanzas fiscales. ¿Se favorece poco al tejido empresarial?

-Muy poco, casi no hay bonificaciones. Seguimos anclados en la política de siempre de la izquierda que consiste en planes de empleo municipales, pero lo que es favorecer a la empresa o al autónomo nada. Vamos a ir presentando nuestras propuestas fiscales de cara al pleno de tributos. Ya hemos anunciado, por ejemplo, que planteamos una rebaja del 95% en el IBI para los comerciantes del Mercado del Sur. Y por ahí va nuestro pensamiento. Insistiremos siempre machaconamente con las terrazas. No veo la razón por la que un hostelero debe pagar por trimestres completos. Siempre hemos dicho que deben pagar por días de uso y, si no es posible por temas burocráticos, por semanas.