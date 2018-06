En moto, «siempre casco y guantes»

Desde el jueves hasta la pasada madrugada, el recinto ferial Luis Adaro rugió con el sonido del motor. Exhibiciones deportivas, conferencias, exposiciones y conciertos atrajeron al Motoweekend a alrededor de 20.000 aficionados a las dos ruedas procedente de toda Asturias. En el Palacio de Congresos, los comerciantes de la feria de ocasión incidieron en la importancia de disponer de un buen equipamiento que incluya guantes. «En una caída de moto, no siempre se recibe un impacto en la cabeza. Sin embargo, de forma instintiva las manos son el primer amortiguador y, por tanto, resulta fundamental protegerlas». Un gesto sencillo que puede prevenir quemaduras y lesiones diversas. «Resulta paradójico que no concibamos ir en moto sin casco, pero aún haya mucha gente que rehúse los guantes, sin los cuales la protección es incompleta», considera Manuel Mejías, de la empresa valenciana Moto SYF. «Casco y guantes, aunque estos últimos no sean obligatorios, son obligados».

La vestimenta no es un asunto menor para los motoristas, que no cuentan con la protección de una carrocería. «Las chaquetas llevan protecciones en hombros y codos, están hechas de materiales de gran resistencia, como cordura o cuero, que evitan las quemaduras en la epidermis y normalmente se les puede añadir una protección extra en la espalda», indica Hugo Suárez, de Motos Gijón. «Para la meteorología de Asturias, lo más apropiado es adquirir una chaqueta de invierno, impermeable y con capas desmontables que permitan quitar los interiores en verano», aconseja.

Realidad virtual

El Motoweekend, la fiesta del motor, también ofrecía una alternativa para aquellos aficionados a la velocidad que no quieran poner en riesgo su seguridad: los simuladores de realidad virtual de la empresa gijonesa JRS, radicada en Contrueces. Jonathan Revilla, su gerente, asegura que «la velocidad le gusta a todo el mundo y el simulador transmite esa sensación sin riesgos». Fue su interés por el mundo del motor y la competición lo que le llevó a construir, hace más de un lustro, su primer simulador profesional, que sirve como entrenamiento para pilotos -Alberto Hevia, Carlos Sainz o Roberto Merhi lo han probado ya- y pone el volante de un vehículo de competición al alcance de cualquiera.