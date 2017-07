Móvil contra las agresiones sexistas La aplicación permite avisar con rapidez a la Policía en caso de situación de riesgo. / PALOMA UCHA «Es más fácil contar hechos dolorosos escribiendo que a viva voz», afirman sus creadoresEl Ayuntamiento recomienda instalar una 'app' para prevenir ataques en las fiestas GLORIA POMARADA gijón. Domingo, 9 julio 2017, 01:39

Fiestas y muchedumbres se convierten en verano en terreno fértil para las agresiones sexistas. Con el suceso del pasado San Fermín como punto de inflexión, cuando cinco hombres abusaron sexualmente de una joven de dieciocho años, ayuntamientos y fuerzas de seguridad exploran nuevas vías para prevenir este tipo de delitos contra la mujer. El Consistorio de Gijón, a través de la Oficina de Políticas de Igualdad, lanza este verano la recomendación de atajar los posibles incidentes vía aplicación móvil. AlertCops es la plataforma desarrollada por el Ministerio del Interior que permite alertar a Policía Nacional y Guardia Civil de agresiones en tiempo real y sin necesidad de descolgar el teléfono. Basta con señalar el tipo de delito del que se está siendo víctima o testigo y el propio móvil remite la alerta, con las coordenadas de la localización, al cuerpo de seguridad competente.

«Estamos difundiendo esta aplicación ahora que empiezan las fiestas más multitudinarias, pensando en agresiones sexistas a chicas jóvenes, pero también al colectivo LGTB», explica Felisa Soria, jefa de la Oficina de Políticas de Igualdad. Seguridad Ciudadana señala que este tipo de delitos no ocurren «de manera masiva» en la ciudad e Igualdad insiste en «no crear una alerta innecesaria», pero recuerdan la importancia de la prevención. «Estamos en una comunidad de ocio sereno, las mujeres pueden pasear tranquilamente por la calle pero sí es verdad que hay gente que no sabe beber, que no sabe entender un 'no' y que a veces se puede propasar. Queremos mandar un mensaje a los chicos jóvenes, fundamentalmente, de que 'no es no'. Cuando una chica quiere tener relaciones dice 'sí', no es verdad eso que nos han contado de que ellas se hacen las interesantes», insiste Soria. Desde las asociaciones de mujeres valoran la medida por proporcionar a las jóvenes una herramienta de denuncia «cómoda». «Existe cierta reticencia a llamar al 016, dicen que no va con ellas, pero con una aplicación ya lo ven de otra manera», destaca Jessica Castaño, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. «Para comunicar ciertos hechos dolorosos, como una agresión sexual, es más fácil escribirlo que contarlo a viva voz», respalda Francisco Alonso Batuecas, jefe del Departamento de Sistemas, Comunicaciones y Seguridad del Ministerio de Interior y responsable de la aplicación. Además de agresiones sexistas, la 'app' tiene funciones específicas para delitos como robos, bullying, radicalismos o violencia de género. «En la asociación animamos a la descarga y enseñamos cómo funciona, esta misma semana la instaló una joven que tiene problemas con el padre de su hija», explica Castaño.

El departamento de Sistemas del Ministerio prueba estos días una versión 4.0 de la 'app' para San Fermín, con la que recabarán datos destinados a mejorar el dispositivo. «A partir de la segunda quincena de julio queremos implantar nuevas funcionalidades, como la posibilidad de enviar archivos multimedia y fotos», avanza. Una de las funciones a examen es la opción de que los padres sigan la geolocalización de los menores cuando salgan de fiesta. Entre los objetivos del departamento está también el extender la plataforma a la Policía Local. Desde 2015, fecha en la que se lanzó la plataforma en Asturias, AlertCop ha procesado 339 situaciones de riesgo, principalmente de peleas. La violencia de género suma dieciséis denuncias y las agresiones sexuales, una.