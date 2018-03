«El móvil distrae, no enseña y fomenta el sedentarismo» Arriba, dos grupos del Calderón de la Barca comienzan el debate. A la izquierda, los estudiantes del Padre Feijoo. / P. UCHA / A. GARCÍA La primera Liga de Debate estudiantil arranca poniendo el foco sobre el papel de las tecnologías en el aula y en los exámenes ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Martes, 27 marzo 2018, 03:30

¿Son útiles las tecnologías móviles como herramientas didácticas en el aula? ¿O contribuyen a distraer y aumentar los casos de buying? Con estas cuestiones sobre la mesa se lanzó ayer la primera edición de la Liga de Debate estudiantil, que involucrará a 120 alumnos de la ciudad con el objetivo de mejorar la oratoria, quitar el miedo a expresarse en público y mejorar las técnicas de persuasión. Así, el instituto Padre Feijoo -que ya participó en la prueba piloto del año pasado- comenzó debatiendo sobre las ventajas e inconvenientes del uso de móviles en las clases.

Los alumnos, que debían llevar preparado argumentos tanto a favor como en contra, conocieron tres minutos antes de iniciar el debate la postura que iban a defender. «Si algo hemos comprobado es que el móvil no puede estar en las clases. Distrae, no ayuda a enseñar y fomenta el sedentarismo. En los recreos los chavales tienen que estar hablando o jugando, no con la pantalla», aseveró durante su intervención Miguel García, del equipo 'Ganador'.

El otro punto de vista lo aportó el equipo 'HAE'. Sus tres miembros defendieron ante el jurado, compuesto por tres profesores, las bondades de una tecnología que «puede aportar» tanto al alumno como al profesor. «Si nos limitamos a prohibir por miedo a la tecnología no avanzaremos en la educación», sostuvo Abdelmajid Hammouti. A ojos de su equipo, el alumno que de verdad quiera trabajar y concentrarse no se distraerá con el móvil. Más aún, «ya hay aplicaciones que permiten interactuar a profesores y alumnos para mejorar la enseñanza en la escuela», según aportó otro de sus compañeros.

En su caso, disputarán otro debate de vuelta que decidirá quién representa al instituto en las semifinales. No como en el Calderón de la Barca, que al contar con cuatro equipos realizará semifinales y final interna antes de esta competición entre institutos. Ayer se celebraron las primeras semifinales y, en su caso, debatieron también sobre el uso del móvil en las aulas y sobre la idoneidad de seguir utilizando exámenes para evaluar la trayectoria de los alumnos.

También competirán en la primera liga el Mata Jove, Roces, Montevil y Fernández Vallín. Como motivación, la prueba final será en el Teatro Jovellanos, donde se decidirá quiénes son los alumnos de Secundaria que mejor debaten de Gijón.