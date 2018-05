«Ahora hay menos mujeres en carreras técnicas y científicas que hace unos años» Paula Gómez de la Bárcena, directora de Inspiring Girls. / E. C. Paula Gómez de la Bárcena, directora de la fundación Spiring Girls: «Los estereotipos de género siguen muy presentes desde los cinco o los seis años. Es un ruido de fondo constante» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 6 mayo 2018, 01:57

Con el objetivo de motivar y servir como inspiración a las futuras mujeres que darán forma al mundo, en 2013 nació Inspiring Girls, que trabaja con niñas de 12 a 16 años. Con presencia ya en muchos países, esta fundación se presenta en Asturias por primera vez el día 15 con un acto en el Antiguo Instituto. Con motivo de ello, su directora Paula Gómez de la Bárcena atiende a EL COMERCIO para explicar el proyecto.

-Inspiring Girls llega a Asturias este mes. ¿En qué consiste la fundación?

-Es una fundación internacional que nació en Reino Unido de la mano de Miriam González, una abogada española. Empezó trasladándolo a sus grupos de amigas y hemos terminado en muchos países. La fórmula parece que tiene éxito.

-¿Y cuál es esta fórmula?

-Es algo muy sencillo: los objetivos son aumentar la ambición profesional y la autoestima de las niñas, sobre todo en la adolescencia. Se ponen a su alcance mujeres referentes a las que normalmente no tienen acceso. Es muy difícil soñar con lo que no se conoce y es difícil ambicionar algo si no tienes un modelo al que seguir.

-¿Qué líneas de actuación siguen para ello?

-Primero, contamos con una red de voluntarias muy amplia que se compromete a donar una hora de su tiempo al año para ir a un colegio cercano a su domicilio y tener una charla de una hora con las niñas. Es necesario que sean generosas compartiendo experiencias de vida. Paralelamente hacemos presentaciones temáticas e institucionales, como haremos en Gijón en día 15.

-¿El papel de los estereotipos de género sigue estando tan vigente como antes?

-Sí, desde edades muy tempranas. Desde los cinco o seis años ya están totalmente presentes. Es un ruido de fondo constante. No se puede pensar que la responsabilidad es solo de los dibujos, la familia o los medios. Es una cuestión global. Con el lenguaje, por ejemplo, se siguen perpetuando estas cosas, como cuando un padre le dice a su hijo 'no llores como una niña'. Es una barbaridad y mucha gente ni se da cuenta.

-¿Cómo reaccionan las chicas al contactar con estas voluntarias?

-La primera reacción suele ser de asombro al leer los currículums de estas mujeres. Luego, en muchas vemos caras de alivio por verse reflejada en estas mujeres y pensar 'yo puedo ser como ella'. Es un sentimiento de orgullo.

-¿Hasta qué punto siguen existiendo carreras 'de chicos' y 'de chicas?

-Ahora mismo tenemos menos mujeres matriculadas en carreras técnicas y científicas que hace unos años, así que imagínate la situación. Este año se ha puesto mucho énfasis en asuntos feministas, pero es verdad que ha habido una época de relajación pensando que estaba todo hecho y superado. Y no ha venido nada bien. Las redes sociales no han ayudado tampoco, convirtiéndose en una herramienta de control en muchos casos.

-¿El debate feminista que se siente en las calles está también en las escuelas e institutos?

-Sí, por supuesto. Este año, el 8-M quise hacer un evento en un instituto de Madrid y el director me pidió cambiarlo porque tenía a todos los alumnos en huelga. Lo que hay que ver es hasta qué punto ellas están bien informadas. Está fenomenal encabezar una causa pero para abanderar todo eso hay que estar bien informada.

-Su intención, por tanto, pasa por romper el famoso 'techo de cristal' a través del trabajo de base.

-Claro, muchas veces cuando se quiere informar a mujeres sobre las distintas reivindicaciones, al ser adultas en muchas ocasiones ya llegas tarde. Es difícil cambiar tu manera de pensar cuando te has desarrollado en un determinado ambiente.

-En estas edades tan prematuras, ¿es recomendable llevar debates tan crudos como el de 'La Manada'?

-Es importantísimo hacerlo desde la educación. Decir que tienen que respetarlas igual que a los chicos y hacerlo efectivo desde el primer momento. Hay que hacerlo en las aulas y desde edades tempranas para acabar con estas supremacías.