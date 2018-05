La gasolinera de Tremañes gestionada por mujeres, un referente nacional

Son un equipo y esa es justamente la clave de su éxito. Transmiten compañerismo y ganas, muchas ganas de trabajar. Gely González, Mayte Murillo, Dely Aller e Isabel Fernández llegaron a la gasolinera de Tremañes después de sufrir el paro tras media vida dedicadas a la hostelería, la recepción de hoteles y la venta de muebles. «Parece que cuando cumples los cuarenta y eres mujer te conviertes en una persona inútil para el mercado laboral», cuenta Isabel.

Por eso, se consideran afortunadas de haber encontrado un empleo en el que se sienten valoradas y del que disfrutan cada día. El mérito se lo otorgan por completo a Maribel Fernández, su jefa. «Ella es el pilar de este equipo. Apostó por nosotras en una época en la que nadie más lo hacía», indica Dely. Les dio trabajo a pesar de que carecían de experiencia en el sector y el tiempo apoyó su decisión.

«Son muy eficientes y el trato es inmejorable. Se nota que son una piña», dicen los clientes

Juntas, en equipo, han llegado a permanecer durante un lustro, desde 2011 y hasta 2015, ambos incluidos, en el Top 5 de las mejores gasolineras Shell de España. Y no contentas con eso, se llevaron dos veces el premio gordo, en 2013 y 2015, cuando se convirtieron en la estación más eficiente del ámbito nacional y una de las mejores del mundo. Ahora, al desaparecer la autopista del mar, el flujo de camiones bajó mucho y con él las ventas de la gasolinera de Tremañes. «Nos ha pasado a todas las estaciones, no hay tanto tráfico como antes, pero trabajamos todos los días por mejorar nuestras cifras», señala Isabel.

En el grupo de la estación de Tremañes las jerarquías son practicamente inapreciables, pues tienen una filosofía que siguen a rajatabla. «Todas arrimamos el hombro. La jefa no nos tiene que decir lo que tenemos que hacer porque lo sabemos de sobra y lo hacemos sin que nos lo pida. Ella también colabora mucho y cuando nos ve más apuradas sale a pista y nos ayuda a cobrar a los clientes en la caja», asegura Gely. Ahora que Maribel está de baja la echan de menos más que nunca. «Es el alma de esto. Ya le dijimos que estamos huérfanas sin ella», apunta Mayte.

Actualmente tienen un refuerzo masculino por la baja médica de la jefa de la estación

Para suplir en la medida de lo posible, su ausencia han buscado refuerzos. Esta vez masculino. Luis García, quien cuenta con experiencia en otras estaciones de la marca, llegó hace apenas dos semanas y desde el principio se sintió como en casa. «Me acogieron muy bien y estoy muy a gusto. Se nota que son un equipo, en otras estaciones no hay el compañerismo que hay en esta. Todos arriman el hombro y no dejan tareas pendientes para el cambio de turno», explica. Asegura que prefiere trabajar con el equipo femenino de Tremañes que con otros, pues «son más ordenadas, meticulosas y no dudan en ofrecer su ayuda cada vez que lo necesitas». Los clientes las tienen en buena estima. «Con muy eficientes y el trato es muy bueno, yo diría que inmejorable. Se nota mucho que son una piña. En esto hacen falta más mujeres», indicó el camionero Javier González.

Sin discriminación

Aseguran que nunca han sentido discriminación por parte de los clientes. Al contrario, «todos nos envidian por lo felices que se nos ve trabajando, pero ya saben que si no son mujeres aquí no encajarían», bromea Isabel. Abren hasta las 23 horas, pero a partir de las 21.30 de la noche dejan de salir a pista y solo atienden en ventanilla. «La empresa nos obliga a hacerlo así por seguridad y lo agradecemos. Estamos en un polígono y por las noches no hay apenas tráfico», indican. Aun así, están «tranquilas», pues saben que siempre hay algún policía controlando la zona. «Nunca hemos vivido ningún episodio desagradable, por suerte», apuntan y añaden que «la relación con los clientes y los trabajadores de la zona no puede ser mejor».