El 95% de las multas por velocidad, por circular entre 50 y 70 por hora Un coche pasa junto al radar instalado en la avenida de Justo del Castillo y Quintana. / ARNALDO GARCÍA Se detectó a un vehículo a 142 kilómetros por hora en la avenida Príncipe de Asturias I. V. GIJÓN. Domingo, 10 diciembre 2017, 01:32

El 95% de las 34.653 multas por exceso de velocidad que puso en 2016 la Policía Local fueron a conductores que circulaban entre 50 y 70 kilómetros por hora en tramos limitados a 50. De ellos, siempre según los radares y una vez aplicado el correspondiente coeficiente corrector para compensar sus márgenes de error, 5.057 lo hacían a 55 kilómetros por hora, 4.023 a 56, 3.158 a 57, 2.564 a 58 y 1.870 a 59 kilómetros por hora. A partir de 60, y hasta los 70 kilómetros por hora, se detectó a otros 7.136 conductores. En el registro de sanciones que acaba de hacer público el Ayuntamiento constan además 9.269 multas en las que no se especifica la velocidad concreta, más allá de indicar que estuvo también en el tramo de 50 a 70.

En la siguiente horquilla de velocidades, de 71 a 80 kilómetros por hora en zonas de 50, constan 1.182 infracciones. Otras 196 fueron por circular por encima de 81 pero por debajo de 90 y 32 por ir a una velocidad de entre 91 y 100 kilómetros por hora. Hubo además catorce conductores que excedieron de los 100 kilómetros por hora en calles de 50. El caso más grave se registró el 8 de enero, con un vehículo a 142 kilómetros por hora por Príncipe de Asturias.

En tramos limitados a 80 se impusieron 152 sanciones. Cuatro de ellas fueron por superar los 111 kilómetros por hora, hasta los 130. Constan además 187 multas por «conducir de forma negligente o temeraria» y cuatro por «entablar una competición de velocidad», dos en la calle Arquímedes y otras dos en la avenida de Castilla. Entre otras conductas peligrosas detectadas el año pasado por la Policía Local hay también 1.437 sanciones por no parar ante un semáforo en rojo, 42 por no hacerlo en ámbar, 53 por no detenerse ante señales de stop, ceda el paso o intersecciones señalizadas -en quince ocasiones otro conductor tuvo que «frenar o maniobrar bruscamente»-, 31 por no respetar la prioridad de los peatones en pasos señalizados -en diez denuncias se añade que «hubo riesgo para ellos»-, seis por acceder a una glorieta sin respetar la preferencia de los que circulan por ella y otras tantas por circular sin guardar la suficiente distancia con el vehículo que le precede. Hubo además 39 multas por no llevar el cinturón de seguridad, 24 por llevar a menores sin un dispositivo homologado y 18 por no llevar casco.

Por otra parte, cuatro peatones fueron multados con 90 euros cada uno por «atravesar la calzada fuera del paso existente» y otros cinco por hacerlo cuando el semáforo estaba en verde para los coches. Consta además una multa de 90 euros por ir en bicicleta «sin el alumbrado reglamentario». Hay otras 49 por circular «por la acera o por zona peatonal», aunque sin concretar con qué tipo de vehículo.