MUNIELLO ELECTRICIDAD «Es esencial una rebaja en los impuestos autonómicos y menos trabas burocráticas» De izquierda a derecha, Manuel López, Javier Noriega, Pablo García, Rodrigo Sierra, Alejandro Cortina, Rubén González, César Sierra, Javier Rodríguez, Rocío Monasterio, Efrén Villa, Raquel Loche, Félix González, Carlos García, Patricia Candanedo, Walter González, Noelia de la Torre, Alejandro Treceño, Roberto García. / DAMIÁN ARIENZA Muniello Electricidad, galardonada con el premio Impulsa a la Mejor Trayectoria Empresarial, pide también la mejora de las infraestructuras, y una política más orientada hacia el tejido social y productivo CRISTINA TUERO Gijón Jueves, 7 junio 2018, 03:49

Muniello Electricidad recibe este jueves el premio Impulsa a la Mejor Trayectoria Empresarial. La empresa, creada en 1956, inicio su andadura como «distribuidores de material eléctrico e iluminación en un pequeño local de la calle Trinidad» y aunque su principal actualidad es la misma, el tiempo les ha hecho ampliar su gama de productos y servicios.

ELCOMERCIO.es ha formulado a todos los ganadores de los Premios Impulsa una serie de preguntas para conocer mejor su trayectoria, actividad y proyección de futuro que, en este caso, responde Rocío Díaz de Monasterio-Guren, directora ejecutiva de Muniello Electricidad.

- ¿Quiénes componen Muniello Electricidad y cómo ha sido la evolución de la empresa?

- Actualmente somos 31 personas en plantilla, 27 en la delegación de Gijón y 4 en la Lugo. El crecimiento ha sido paulatino desde su creación, pues del pequeño local de la calle Trinidad se pasó en su día a tener otros dos más, uno en la calle Instituto y otro en la calle San José, para luego pasar a un almacén en la calle Echegaray. Desde allí nos decidimos trasladar en el año 2000 a una nave en el Polígono de Roces. En el año 2010, tras haber empezado con un comercial en la provincia de Lugo en el año 2008, decidimos abrir una delegación en la capital de esta provincia. Nuestro crecimiento siempre se ha apoyado en las propias marcas que distribuimos siempre primeras marcas y se ha ido expandiendo horizontalmente para tocar varios sectores, y podemos distinguir tres principales secciones material eléctrico, iluminación y proyectos, e ingeniería industriaL

- ¿Cuál es su principal ámbito de negocio?

- Dada la naturaleza de la empresa, la venta y distribución al por mayor de material eléctrico e iluminación, de las principales marcas del mercado, que no dejan de ser todas de ámbito nacional e internacional muchas de ellas parte de multinacionales, y el carácter conservador de la empresa siempre se ha optado por mantener la esencia local y regional de la misma consolidando la cuota de mercado dentro del Principado. Fuera de Asturias distribuimos principalmente en la provincia de Lugo. También lo hacemos en toda España gracias al almacén regulador del que somos socios en Marcilla (Navarra). Asimismo hemos distribuido material en Latinoamérica o en los países arabes para algún cliente nuestro. Debido a nuestra pertenencia al grupo Imelco, abarcamos casi todo el territorio mundial, prácticamente toda Europa, Rusia, Reino Unido, USA, o Australia con lo que se podría gestionar la compra de material por los clientes si tienen obra en alguno de estos países.

- ¿En qué momento de negocio se encuentra la empresa y qué perspectivas de crecimiento tiene a medio-largo plazo?

- Nos encontramos en un momento de cambio. Precisamente esta semana lanzamos nuestro nuevo logotipo con todo lo que ello conlleva cambio de imagen corporativa. Hemos puesto en marcha un nuevo ERP de gestión que nos va a permitir una mejora del control del stock, una mejora de la eficiencia en el servicio proporcionado al cliente y una mejora de la información proporcionada por el mismo que nos permita tomar decisiones más rápidamente. Por último estamos tratando de diferenciar más las principales ramas de la empres: material eléctrico, proyectos e iluminación e ingeniería industrial. Este será nuestro futuro inmediato pero sin abandonar nuestro principal mercado, que es el de la instalación eléctrica principalmente para vivienda. Tenemos que tocar cada vez más en profundidad otros sectores en crecimiento con la incorporación de profesionales cada vez más especializados o la formación de los que ya están en plantilla, para ir adaptándonos a las nuevas tecnologías.

- Ventajas e inconvenientes como empresa de estar ubicada en una ciudad como Gijón.

- Dentro de Asturias es una ventaja estar en Gijón, ya que no deja de ser dentro de una región como es Asturias sumida aún en la crisis económica y a la cola de España en la creación de empleo, la población más importante del Principado y donde se concentra la mayor parte de la venta de material eléctrico. Aunque se echan en falta algunos servicios, desde el Ayuntamiento se está ayudando bastante a las pequeñas y medianas empresas. ¿Inconvenientes? Para empezar este último que hace que prácticamente todos los almacenes de la región tengan su punto de venta aquí o que cada vez más irrumpan en el mercado competidores de fuera, lo que supone que tengas que ser más competitivo en precio. El resto de inconvenientes más que ser propios de Gijón en sí, son los inconvenientes de estar en el Principado, pues nos afectan la falta de infraestructuras adecuadas que la conecten tanto por tierra, al carecer de tren de alta velocidad, aire, por carecer de conexiones con más ciudades o mar por lo mismo.

Aparte de que en Asturias estamos pagando los tramos más altos de casi todos los impuestos, lo que hace que a las empresas bien no les parezca atractivo invertir aquí o decidan en un momento determinado trasladar sus sedes fuera de la región; lo cual no deja de ser un lastre económico para la región, y por lo tanto para Gijón.

- ¿Qué significa este reconocimiento para la empresa?

- Es un orgullo y un honor para nosotros el que el Ayuntamiento de Gijón nos conceda este premio reconociendo nuestra trayectoria empresarial después de tantos años. Aprovecho desde aquí para darle las gracias. Me gustaría también dar mi agradecimiento al personal de la empresa pues somos conscientes de que sin su apoyo ahora y a lo largo de todos los años de vida de Muniello no hubiéramos llegado donde estamos. También a todos nuestros clientes muchos de ellos casi tan antiguos como la empresa y por último a todos nuestros proveedores sin los cuales no podríamos ofrecer la calidad de producto que comercializamos.

- ¿Habría algo más que pedir a las administraciones local y regional en cuanto al ámbito empresarial?

- Mucho. En la línea de lo que ya he comentado: mejora de las infraestructuras; una política más orientada hacia el tejido social y productivo; un Gobierno autonómico que influya en la Administración central para que de una vez tengamos un AVE, conexiones aéreas con más ciudades, etc; y una rebaja de los impuestos autonómicos en especial IRPF, Patrimonio y Sucesiones. Al ser más altos estos impuestos que en otras comunidades no atraen inversión a la región o incluso incentivan el traslado de sedes fiscales o patrimonios personales a otras zonas con la lastra económica que eso supone. También se necesitarían menos trabas burocráticas a la hora de emprender cualquier tipo de proyecto.

- ¿Algún consejo a emprendedores o gente con ideas de negocio que estén pensando ponerse en marcha en Gijón?

- Lo primero que piensen bien la idea y la estudien. Estoy a favor de políticas que apoyen a los emprendedores, pero en determinadas ocasiones hay personas que se dejan guiar por esta moda, sin sentarse detenidamente a pensar en la viabilidad del proyecto. Una vez hecho esto, que asuman el reto con ilusión, no se derrumben con las dificultades, se rodeen de un buen equipo y reinviertan los beneficios obtenidos en la empresa hasta que ésta esté consolidada, ya que no todos los años son iguales y las empresas han de estar capitalizadas. Esto que estoy diciendo lo aplico a Gijón igual que lo podía estar aplicando a cualquier otra ciudad. Otra cuestión es que si lo hacen en Gijón hay determinados costes que probablemente les van a ser más fáciles de asumir en términos de transporte, alquileres, mano de obra o incluso de ayudas del ayuntamiento que me consta que a través de Impulsa presta servicios gratuitos de asesoramiento a las empresas radicadas en el municipio, ofreciéndoles formación y asesoramiento gratuito en varios aspectos.