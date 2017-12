«La música es el contrapunto de belleza a la sordidez de la novela negra» La autora Rosa Valle, acompañada del edil Esteban Aparicio y el abogado penalista José Joaquín García. / JOAQUÍN PAÑEDA La periodista Rosa Valle presentó 'Sonarás bajo las aguas' junto a Esteban Aparicio y José Joaquín García Fernández en el Antiguo Instituto ANA SOLÍS GIJÓN. Domingo, 17 diciembre 2017, 01:36

«Me gusta la novela negra que carga tintas hacia otros colores». Así manifestó la periodista gijonesa Rosa Valle sus preferencias literarias. Y así definió 'Sonarás bajo las aguas', su primer novela, ayer, en el Antiguo Instituto. Acompañada por el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, y por el abogado penalista José Joaquín García, la periodista presentó oficialmente su libro en una sala repleta de amantes del género negro.

«Por supuesto hay muerte, pero también amor y humor», anunció Esteban Aparicio. Rosa Valle quiso alejarse «de los clásicos negros» y centrarse «en personajes ricos. En abrir ventanas a sus vidas, inquietudes e intereses», como ella misma explicó. De ahí el protagonismo que le otorga al sonido. «La música tiene gran presencia en mi vida y quise utilizarla a la vez como contexto, como subtema y como hilo conductor», reveló. «Es el contrapunto de belleza a la sordidez de la novela negra».

Una protagonista con garra

Rosa Valle no se olvida de la esencia del género y entre sus páginas no faltan «muertes, abusos, problemas, traumas y, desde luego, una enorme carga psicológica de los diferentes personajes». Destacando la figura de Petunia Prado del Bosque, 'Tunia', la protagonista. Con este llamativo nombre es inevitable no recordar a Petra Delicado, la entrañable inspectora creada por Alicia Giménez Bartlett. «Me apetecía un nombre extraño, incluso feo. De esos que te acaban gustando», aclaró Valle, quien no solo coincide en tener nombre de flor con su personaje. «Hay muchas cosas de mí en Tunia. Ella es una tía con garra, interesante, atractiva...», dijo.

José Joaquín García también se atrevió a describirla: «Es intrépida, reservada y amante de la vida». Esta singular inspectora de homicidios de la Comisaría de Policía de Gijón tendrá que enfrentarse al misterioso asesinato de Clara, en el escenario de la Universidad Laboral.

La novela desarrolla una misteriosa trama en la que se combinan texto y composiciones de diferentes autores, así como entradas del blog 'Terapia de letras', de la propia Rosa Valle que Tunia hace suyas. Diversos elementos que concluyen en un «sorpresivo y sorprendente final», según apuntó García.

Dolores Redondo, Alicia Giménez Bartlett, clásicos españoles como Vázquez Montalbán o norteamericanos como Raymond Chandler son algunas de las influencias de la escritora gijonesa, quien confiesa «más que miedo al fracaso, lo tuve a mi imaginación. Quise que fuera una novela sólida». Tres años de incesante trabajo que se solidifican en 'Sonarás bajo las aguas'. Con ella Rosa Valle ya ha colocado la primera piedra. «Estas son las bases para que quienes se enfrenten a una segunda conozcan las tramas y personajes a la perfección», anota. Tras la presentación, la periodista firmó los ejemplares de todos los asistentes al acto.