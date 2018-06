El Natahoyo presenta 1.008 firmas para reabrir el paso a El Arbeyal por Pachín de Melás La asociación de vecinos califica el cierre como «arbitrario» y pide que los peatones puedan acceder al arenal sin rodeos de «500 metros» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 22 junio 2018, 04:36

Para muchos vecinos del entorno del Santa Olaya, últimamente «resulta casi más rápido ir a Poniente que a El Arbeyal». Algo inaudito teniendo en cuenta que este último arenal se encuentra a escasos metros de sus viviendas. El motivo, el corte de la calle Pachín de Melás tras las demoliciones de las últimas casas en las parcelas de Solvia en Santa Olaya. «Ha sido un cierre arbitrario, llevamos mucho tiempo denunciándolo y hoy presentamos 1.008 firmas para que se reabra», explica Álvaro Tuero, presidente de la asociación vecinal Atalía de El Natahoyo.

La asociación, que ayer registró las firmas en la Pescadería Municipal, ya trabaja en presentar una cantidad similar de firmar para la primera semana de julio. La medida responde, según explican, a la «incapacidad» de Ayuntamiento y Solvia para escuchar las peticiones de los vecinos. «Ya nos reunimos con el director general de urbanismo el 8 de mayo y con un señor que mandaron de Madrid de Solvia que fue como un robot que solo sabe decir no, no, no y no. Esperemos que entren en razón después de esto», añade el representante vecinal.

A la entrega de las firmas también acudieron representantes del PSOE, que señalaron al gobierno municipal como principal obstáculo para reabrir el paso. «No establecieron ninguna medida condicional que asegurase que los vecinos podían tener un paso a la playa en una zona en la que antes había una calle pública. Los vecinos no están pidiendo algo especial, simplemente un espacio público en las mismas condiciones que antes tenían y con medidas suficientes de seguridad», explica José María Pérez.

Proyecto «inminente»

Los promotores de las nuevas viviendas, por su parte, señalan como «inminente» el proyecto de urbanización y la licitación de los trabajos. En este sentido, se aumentará la seguridad y la videovigilancia en la parcela para que esté controlada las 24 horas.

Para los vecinos, la apertura de un camino «seguro y reglado» que cruce la parcela afectada supone salvar un rodeo de «500 o 600 metros». «Tienes que ir hasta la Casa del Mar, lo que afecta a muchísimos vecinos del barrio», concluye Tuero. Actualmente, los trabajadores del Instituto Oceanográfico pueden pasar con sus vehículos por la parcela para llegar a sus puestos de trabajo. Algo «entendible» por parte de los vecinos y socialistas y que quieren hacer extensible al paso habitual de peatones.