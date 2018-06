Navarro Óptico deja la calle Corrida de Gijón, donde nació hace más de un siglo El local amaneció ayer vacío y con los escaparates tapados con vinilos con imágenes de las cinco tiendas que mantiene en Gijón. / PALOMA UCHA El local de 346 metros cuadrados será totalmente reformado por Forum Sport, que lo ha alquilado para abrir una tienda especializada en playeros MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 1 julio 2018, 01:17

Navarro Óptico deja la calle Corrida tras más de un siglo de presencia ininterrumpida en el principal eje comercial de Gijón. El mismo que vio nacer a la empresa allá por 1911 cuando Gregorio Navarro , el fundador, abrió el primer establecimiento de óptica en la villa de Jovellanos. Primero estuvo en el número 49 de la calle Corrida en los años en que las ópticas también vendían artículos de regalos y juguetes. Posteriormente se mudó al número 27, al bajo donde estuvo décadas y donde ayer cerró sus puertas tras expirar el contrato de alquiler.

El bisabuelo y abuelo de los actuales dueños de la cadena de ópticas, Juan Navarro Rodríguez de la Rúa y Juan Navarro Rodríguez, decidió instalarse en Gijón después de haber trabajado en una tienda similar en Madrid. Los anuncios publicitarios de la época presentan a Gregorio Navarro como «sucesor de Dubosc». Ofertaba de aquella en el primer establecimiento de la calle Corrida «los cristales punktal zeiss», «recetas de oculista que se despachan en el día», «gafas, lentes e impertinentes», así como «platería y relojería».

Las señales sobre un posible cierre de Navarro Óptico en la última ubicación de Corrida se intensificaron en las últimas semanas. Por un lado operarios empezaron a acometer obras de reforma en la fachada, concretamente en el entresuelo del negocio. Esta circunstancia no pasó inadvertida en el edificio de oficinas en cuyo bajo se encuentra la tienda, conocido como el edificio de Ciacsa. Hace más de una década las empresas que trabajan en el inmueble -cuyos frontales dan a tres calles: Munuza, El Agua y Corrida- decidieron afrontar una rehabilitación que consistió en el acristalamiento de las fachadas y costó 450.000 euros. La única parte del edificio de once plantas que no se tocó fue precisamente la del entresuelo, ocupado por Navarro Óptico, que no se quiso sumar por aquel entonces a las obras de remozado.

Y ayer 30 de junio, día en que expiraba el contrato de alquiler de la óptica, el local amaneció completamente vacío y con todos sus escaparates tapados con vinilos. En ellos figuran imágenes de las cinco tiendas que se mantienen abiertas en la ciudad: Los Campos (Uría), Paseo de Begoña, La Calzada (avenida de la Argentina), Donato Argüelles y Schultz. Y en la web de la empresa, que tiene una docena de negocios en Asturias, ya aparecían solo cinco tiendas en Gijón en lugar de seis. Varios clientes comentaron ayer la noticia del cierre de Corrida en algunos de estos otros establecimientos, según pudo confirmar EL COMERCIO.

Gafas por 'sneakers'

El codiciado local que queda libre, de 346 metros cuadrados entre bajo y sótano, ya tiene nuevo arrendatario. Se trata de la firma Forum Sport, que abrirá próximamente una tienda especializada en playeros y complementos deportivos de su marca Dooers. El grupo empresarial vasco reformará por completo el establecimiento. De hecho, las obras en el entresuelo que empezaron hace más de una semana eran ya cosa de Forum, que pagará una renta alta acorde con una zona comercial prime.

La tienda de 'sneakers' Dooers será la primera de Asturias y seguirá a las aperturas de los últimos meses en ciudades como Santander, San Sebastián y Burgos. En dichos establecimientos se pueden encontrar las colecciones más actuales de playeros de marcas como Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Saucony, Reebok, New Balance, Puma, Havainas, Asics, Vans y Converse dirigidas a todo tipo de público. También hay sección textil con complementos (gorros, bolsos, etc.) de la marca Adidas Original.

También se avecinan cambios en el antiguo Drugstore, donde la cadena Alimerka ha firmado ya con los propietarios un acuerdo para abrir allí en los próximos meses un supermercado de 1.800 metros cuadrados.