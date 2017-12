Navidades en la distancia Tradicional comida de Hermandad, en el Bar Celorio. / DAMIÁN ARIENZA Las casas regionales se reúnen estos días para celebrar las navidades sin morriña | Migas a la extremeña, cecina de león, hornazo salmantino y panettones argentinos, entre otros platos típicos, se degustan en estas fechas para evocar los sabores de la tierra ANA SOLÍS GIJÓN. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:55

«¡Venimos todos para celebrar juntos la Navidad! Aunque por la noche cada uno estuvo con su familia, el día 25 siempre venimos y nos contamos qué tal nos ha ido compartiendo un chocolate». Así cuenta Purificación González, una de las socias de la Casa de Extremadura, cómo ella y sus paisanos se reúnen por estas fiestas.

A pesar de que lleva más de 50 años en Gijón, no olvida las tradiciones de la tierra. Tampoco el resto de los socios, unos 120 extremeños, quienes en ocasiones preparan migas, beben vino de pitarra y brindan con cava de Almendralejo a ritmo de jotas como 'La uva'. «Quieras o no, aunque lleves muchos años aquí y quieras mucho a Asturias, nunca dejamos de ser extremeños y esto es una manera de recordar la tierra», afirmaba Francisco Izquierdo, otro de los socios.

Los extremeños no son los únicos que se reúnen pra evocar sabores y costumbres. Es el caso de los leoneses. Hace 34 años (1983), la casa regional más antigua, decidieron hacerse un hueco en Gijón. Ellos celebran la Navidad de una manera muy especial: cantando. «Todos los años organizamos un concierto de villancicos tradicionales en el centro interpretado por la Coral de la Casa de León, en las vísperas de Navidad», explica Santiago Álvarez, presidente. «Al final, lo que importa es sentir que estás en familia», continúa. Por supuesto, en la mesa leonesa no faltan la cecina y los embutidos. ¿Y para brindar? El vino de la denominación de orign de Bierzo.

Y de Castilla, otra casa regional se asienta en Gijón. Es la Casa de Salamanca. Hace tan solo siete años que se fundó esta asociación regional por «la necesidad de conocernos todos. No podía ser que nos cruzásemos con otros salmantinos por la calle y no supiéramos los unos de los otros», explicó Juan Manuel Moreno, presidente de la Casa de Salamanca. Aunque muchos pasan las fiestas en la provincia, quienes se quedan también se reúnen haciendo una comida de hermandad, con la que despedir el año. El tradicional hornazo, las perrunillas o el vino DOP Sierra de Salamanca se convierten en manjares imprescindibles en estas fechas. «Aunque vinieras siendo un niño y tus hijos y nietos sean asturianos, las tradiciones no dejan de formar parte de tu ADN», añade. Otros, incluso, se atrevieron a cruzar el 'charco' para empezar una nueva vida en Asturias. Es el caso de los socios del Centro de Argentina. Casi 3.000 argentinos están afincados en Gijón, aunque solo unos 50 forman parte de la asociación. Ellos también se reunirán en estas fechas con la típica comida de fin de año. Asados de lechón (cochinillo), pavo o pollo son las mayores delicias. Para acompañar y endulzar la jornada, qué mejor que el 'panettone' (pan dulce). «Al final lo único que cambia son las comidas. Lo que importa es estar todos juntos», manifiesta Arturo González, uno de los socios del Centro Argentino.

El lugar es lo de menos si la compañía hace recordar momentos entrañables. La Navidad es tiempo de reunión y alegría. Y Gijón, un buen destino. «Al final somos emigrantes y Asturias es experta en acogernos. Siempre nos hemos sentido como en casa. Hay gente que por eso ama más esta tierra que la suya propia», destaca Juan Manuel Moreno.

Lo más importante para todos al final es «sentire como en casa» sea Navidad o no.