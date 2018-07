La moción de censura en Gijón encalla por la falta de acuerdo sobre el candidato a la Alcaldía 01:19 Un momento de la reunión a tres bandas de ayer en la Casa del Pueblo, con los representantes de IU en primer término, los del PSOE en la cabecera de la mesa y los de Xixón Sí Puede al fondo. / JOAQUÍN PAÑEDA El PSOE rechaza el «veto» de Xixón Sí Puede para que la encabece un socialista y recuerda que son el grupo de izquierdas más votado IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 5 julio 2018, 03:29

Dos horas y media de reunión que terminaron en «un punto de bloqueo». La negociación entre las tres fuerzas de la izquierda municipal para intentar sacar adelante una moción de censura que desaloje de la Alcaldía a Carmen Moriyón encalló ayer ante las diferencias sobre quién debería ser el candidato alternativo. El portavoz municipal de Xixón Sí Puede y secretario general de Podemos Gijón, Mario Suárez, dejó claro al inicio del encuentro, celebrado en la Casa del Pueblo, que además de con un listado de 51 medidas «de urgencia» que debería abordar el «gobierno del cambio» que saliera de ese acuerdo, acudía con el mandato de la asamblea de su partido de que la moción de censura «ha de estar encabezada por el espacio político que representan Xixón Sí Puede e IU». Una condición que el PSOE interpretó como un «veto» y que acabó embarrando el debate, impidiendo cualquier avance en torno a la búsqueda de un programa común de mínimos.

El portavoz municipal socialista, José María Pérez, señaló que el objeto de esta negociación «no es hacer una moción de censura al PSOE, sino a Carmen Moriyón, que ha apoyado muchas de las políticas del PP que Xixón Sí Puede dice en su documento de propuestas que hay que cambiar». Pérez calificó de «excusa» el posicionamiento de la formación morada y consideró que «la pregunta es si se quiere o no se quiere que Moriyón pase a ser jefa de la oposición». Remarcó que «todos sabemos la distribución de concejales, dónde nos colocó la ciudadanía con sus votos y qué representación nos dio a cada uno», en referencia a que su grupo es, de los tres de la izquierda, el que más representación tiene en la Corporación. «Si no somos capaces de respetar el resultado de las urnas, es difícil que haya cualquier tipo de alternativa de cambio», dijo Pérez, quien añadió la dificultad de ponerse de acuerdo «desde el insulto y la falta de respeto».

Iván Fernández Ardura, secretario general de los socialistas, señaló que «para llegar a algún punto es importante que las condiciones que se planteen sean viables. Y si nos unimos tres formaciones, no creo que sea razonable que una de ellas tenga que decir que reconoce no ser una fuerza de cambio o que no tiene valores progresistas, y aportar sus votos pero dejando que el espacio vaya en otra dirección. Es un planteamiento duro. Nosotros reivindicamos la labor que hemos hecho en el Ayuntamiento, con éxitos y fallos, pero no hay más que contrastar lo que se hacía con lo que hace ahora Foro».

«¿Pretendéis crear una confluencia sobre la base de los 'piropos' que nos echáis?», pregunta IU a Podemos

El coordinador local de IU, Faustino Sabio, recordó que «hace tres años los ciudadanos nos pusieron un reto, que no fuimos capaces de cumplir. Nos dieron la responsabilidad de que la izquierda, repartida de esta manera, alcanzase un acuerdo para gobernar Gijón. Ahora hay un grito social la sociedad nos pide soluciones y tenemos que dárselas. Hay que resolver este problema, pero sin escándalos, censuras ni limitaciones que no llevan a nada». Añadió que «yo no me atrevería a vetar a ningún candidato de ninguna organización que no fuera la mía». Y remarcó que «somos una organización autónoma y soberana. Ya está bien de usar nuestros dos votos. Aquí no hay ni seis más dos, ni siete más dos. Somos siete, seis y dos. Aurelio Martín, portavoz municipal de IU, recordó que desde el primer momento se descartó como candidato y consideró, con respecto a la negativa de Podemos a dar la Alcaldía al PSOE basándose en su trayectoria al frente del Ayuntamiento, que «no vamos a construir nada sobre hacer un balance del pasado». Un pasado que Martín no ve tan gris como la formación morada. «A las ciudades con los denominados gobiernos del cambio aún les faltan décadas para llegar al nivel de Gijón en cuanto a servicios públicos, escuelas infantiles, centros municipales o equipamientos como el Parque Tecnológico o el Jardín Botánico. Junto a eso se hicieron muchas cosas mal. Pero el problema es si deben ser una hipoteca para que la izquierda no siga avanzando».

También se refirió a las duras críticas que le hicieron el martes en la asamblea varios militantes y miembros del consejo ciudadano de Podemos. «No creo que me queráis de alcalde si consideráis que soy un trilero ni que pretendáis construir una confluencia sobre la base de los 'piropos' que echáis a la gente de IU».

El ejemplo de Oviedo

Mario Suárez recordó lo ocurrido hace tres años en Oviedo, cuando el socialista Wenceslao López fue nombrado alcalde con el apoyo de Somos Oviedo pese a tener menos votos que ellos, y reclamó al PSOE «la misma generosidad si realmente quiere echar a Moriyón». Y ante la mutua negativa a votarse entre sí, pidió «buscar una tercera persona que no sea de Xixón Sí Puede ni del PSOE», dejando a IU como una opción para liderar la candidatura. Durante la parte más bronca del debate, el portavoz de Xixón Sí Puede aseguró tener «guardados los libelos que publicó estos años el PSOE contra mí, unas veces con su logo y otras sin él, con páginas enteras de insultos».

Eduardo Campomanes, coportavoz de Equo, señaló que «no da lo mismo una persona que otra, porque lo que importa es la credibilidad que tenga el candidato. Y para mí no es lo mismo un PSOE que permitió la investidura de Rajoy que uno que le ha quitado del Gobierno. Porque dentro de las organizaciones hay distintas maneras de hacer política».