El Supremo rechaza la salida de prisión del condenado por matar a su mujer en Gijón José Ramón del Río, durante el juicio celebrado en 2008. / LUIS SEVILLA El Supremo desoye la petición de la pareja del criminal, que pedía su puesta en libertad pese a haber sufrido un intento de homicidio OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 3 enero 2018, 03:40

José Ramón del Río González cumple 34 años de prisión por el asesinato en 2007 de María Teresa Incógnito López en Tremañes y por el intento de homicidio a su pareja, que ahora se retracta de su declaración y solicita que su compañero sentimental sea excarcelado alegando que mintió en sus anteriores declaraciones en las que lo culpaba de haberla disparado hasta en dos ocasiones con una escopeta de caza, la misma con la que mató a su vecina en un arrebato de celos.

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso extraordinario de revisión, en el que el condenado alegaba que «había tenido varios encuentros vis a vis en la cárcel con su pareja sentimental y que ella no había declarado en su contra durante el juicio».

«La mujer, en una postura incomprensible pero por desgracia en algunas ocasiones constatable en el ámbito de la violencia de género, niega, con escasa convicción apreciada por el tribunal, los hechos, afirmando que es falso que el acusado le disparase dos tiros. Relata que el día de autos llevaban seis días enfadados, por lo que ella vivía en una casa de fin de semana que el acusado le había dejado en la misma finca que el domicilio que compartían», relata el fallo judicial. «Sobre las 16 horas, se dispuso a salir para dar un paseo cuando vio llegar al acusado que abandonaba su vehículo borracho, por lo cual ella siguió su camino, y afirma, con nula convicción apreciada por esta ponente, que no mantuvo con él ninguna conversación y que no le disparó en dos ocasiones», prosigue. «Preguntada sobre las previas denuncias formuladas por la mujer, manifiesta con desfachatez que eran todas falsas, que lo de las armas lo inventaba. 'Eran tonterías mías', dijo en clara referencia a la contradicción sobre tal particular apreciada en la instrucción. Y que es ahora, en el acto del juicio, cuando dice la verdad», recoge la sentencia. La magistrada asegura que «la declaración de la mujer tiene una ausencia de contundencia y fiabilidad significativa, no tiene reparos en ofrecer una versión de los hechos ajena del todo punto a la realidad acontecida».

José Ramón del Río González disparó tres tiros a María Teresa Incógnito cuando pasó por delante de la caravana de Tremañes en la que vivía la víctima. El hombre continuó a continuación el camino a su casa y durante el trayecto descerrajó otros dos disparos a un vecino con el que anteriormente había mantenido una discusión y más tarde disparó a la que por entonces era su pareja sentimental, la misma mujer que continuó visitándolo en el centro penitenciario de Asturias. El condenado permanece desde hace diez años encarcelado y aún le quedan por cumplir otros 24.