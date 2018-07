El nuevo Gobierno asume la inversión y el calendario para desarrollar el plan de vías de Gijón Junta de accionistas de Gijón al Norte en Madrid presidida por Pedro Saura a la que asistieron Moriyón, Couto, Lastra y Pertierra. / NEWSPHOTOPRESS Se compromete a seguir adelante con el vaciado del túnel, las licitaciones programadas y llevar el convenio de Gijón al Norte al Consejo de Ministros MARCOS MORO GIJÓN. Sábado, 7 julio 2018, 03:20

El nuevo Gobierno socialista asume como propias la inversión y el calendario de actuaciones para desarrollar el plan de vías que Ayuntamiento, Principado y Fomento consensuaron en la etapa de Íñigo de la Serna como ministro.

El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno regional salieron ayer satisfechos de su primera toma de contacto en Madrid con el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras y presidente de Gijón al Norte, Pedro Saura. Fue con motivo de la celebración de la primera junta general de accionistas de la sociedad de integración ferroviaria gijonesa tras el vuelco en el Gobierno central. Fue una reunión con contenidos de trámite: nombramientos de nuevos consejeros en sustitución de los salientes, aprobación de la gestión y de las cuentas ya formuladas y firmadas en el última reunión del consejo en mayo. Sin embargo, tanto Ayuntamiento como el Principado estuvieron representados al máximo nivel para conocer a la persona que, junto a la nueva presidenta de Adif, Isabel Pardo, pilotará desde la Administración central el plan de vías hasta el final de la legislatura.

Saura aseguró a sus interlocutores que la llegada del PSOE al Ministerio de Fomento «no paraliza nada» y que mantiene entre sus prioridades dos cuestiones capitales para el devenir de la operación ferroviaria gijonesa. Por un lado las salidas a licitación de la redacción de los proyectos de construcción de la prolongación del túnel del metrotrén hasta Cabueñes (1,44 millones de euros) y de la estación de la plaza de Europa (911.866 euros). Ambos contratos estaban previstos para junio por el equipo de Fomento saliente del PP.

La modificación del plan especial de Junquera saldrá ya a licitación de nuevo por 110.000 euros

El nuevo secretario de Estado de Infraestructuras garantizó que respetará y seguirá adelante con el calendario de licitaciones establecido por los técnicos de Adif. Además, se comprometió a llevar al Consejo de Ministros, lo antes posible y sin cambios, el convenio ratificado en mayo por el consejo de administración de Gijón al Norte. Un acuerdo histórico entre las tres administraciones que prevé una inversión récord en la ciudad de 814 millones de euros en los próximos siete años. Según destacaron ayer fuentes municipales, el nuevo presidente de Gijón al Norte valora «el amplio consenso político y social» que hay detrás de los últimos acuerdos alcanzados para la integración ferroviaria gijonesa tras 16 años sin apenas avances.

La aprobación del convenio en el Consejo de Ministros no es un asunto baladí. Hasta que no se lleve a efecto no se puede sacar a contratación el proyecto de supresión de la barrera ferroviaria y la estación intermodal por importe de 4,2 millones de euros. En el transcurso de la reunión los socios de Gijón al Norte también tuvieron conocimiento de que la próxima semana saldrá por segunda vez, por un importe de 110.000 euros más IVA, la licitación de la modificación del plan especial redactado por Jerónimo Junquera hace una década. Todo para reordenar urbanísticamente los terrenos del 'solarón' comprendidos entre el Museo del Ferrocarril y la avenida Príncipe de Asturias por los cambios introducidos en la posición de la estación intermodal.

Prioridad el achique de agua

Licitaciones al margen, la primera obra vinculada al plan de vías que verán los gijoneses será el vaciado de agua del túnel del metrotrén. Saura también expresó su compromiso con la consecución de este primer hito. El contrato firmado por Adif con la empresa pública Tragsa ya está en ejecución y tiene una vigencia de 24 meses con un coste para las arcas estatales de 1.068.121 euros.

Tragsa ya ha acometido la adecuación de los accesos al túnel en sus tres bocas de entrada (frente al Museo del Ferrocarril, El Bibio y Bernueces) y aguarda a la definición del procedimiento técnico de vaciado, para lo que Fomento ha contratado a Geocisa, firma que hizo la recimentación de la Iglesiona. El paso siguiente, una vez que Geocisa entregue su trabajo, será la instalación de los dispositivos de monitorización que indiquen el procedimiento de drenaje y la ejecución del vaciado y lectura de los dispositivos de monitorización -existentes y nuevos- durante el achique de agua. Adif estima que el vaciado efectivo dará comienzo a principios de agosto.

Tras la operación de vaciado, en el encargo a Tragsa Adif ha incluido también el mantenimiento posterior del túnel durante el tiempo necesario, incluyendo las instalaciones y el bombeo para evitar un nuevo llenado. De ahí los dos años de duración del contrato y su elevada inversión.

Venta fraccionada del suelo

El nuevo presidente de la sociedad Gijón al Norte también trasladó a Ayuntamiento y Principado su intención de volver a sacar a subasta las parcelas del 'solarón' más próximas a El Humedal. Las denominadas como H1 y H2, Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en la primavera de 2016, se comercializarán más fraccionadas y por un importe menor atendiendo a las sugerencias de la consultora internacional Knight Frank recogidas en un reciente informe.

La junta general de accionistas fue presidida por primera vez por un secretario de Estado. Por parte de Adif estuvieron Miguel Nieto, Rosa Iglesias y Elena González. Renfe Operadora estuvo representado por Ángel Lorrio. Por el Ayuntamiento de Gijón acudieron la alcaldesa Carmen Moriyón y el portavoz del equipo de gobierno local, Fernando Couto. El Principado envió al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, y al director general de Infraestructuras y Transportes, José María Pertierra. La sociedad Gijón al Norte estuvo representada por su apoderada y directora financiera, Margarita Obegero.

La gran ausente, por problemas de agenda, fue la nueva presidente de Adif, Isabel Pardo, a quien el Ayuntamiento de Gijón tiene en una alta consideración por haber sido «la cabeza pensante» del actual proyecto de integración ferroviaria hasta La Calzada y Cabueñes, cuando era directora de Construcción y Explotación de Adif.