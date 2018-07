El nuevo presidente de Gijón al Norte: «No se paraliza nada del plan de vías» Un momento de la reunión celebrada en Madrid. / Newsphotopress La próxima semana volverá a salir a contratación la modificación de plan especial por 110.000 euros más IVA MARCOS MORO Gijón Viernes, 6 julio 2018, 16:14

Ayuntamiento de Gijón y Principado han salido satisfechos esta tarde de su primera toma de contacto en Madrid con el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras y presidente de Gijón al Norte, Pedro Saura. Fue con motivo de la celebración de la primera junta general de accionistas de la sociedad de integración ferroviaria gijonesa tras el cambio de Gobierno.

Saura aseguró que la llegada del PSOE al Ministerio de Fomento «no paraliza nada» y que mantiene entre sus proridades dos cuestiones capitales para el devenir de la operación ferroviaria gijonesa. Por un lado las salidas a licitación de la redacción de los proyectos de construcción de la prolongación del túnel del metrotrén hasta Cabueñes (1,44 millones de euros) y de la estación de la plaza de Europa (911.866 euros).

El secretario de Estado aseguró que continúa adelante el calendario de licitaciones para el plan de vías establecido por los técnicos de Adif y también se comprometió a llevar al Consejo de Ministros, lo antes posible y sin cambios, el convenio ratificado en mayo por el consejo de administración de Gijón al Norte. Un acuerdo histórico entre las tres administraciones que prevé una inversión en la ciudad de 814 millones de euros en los próximos siete años.

La aprobación del convenio en el Consejo de Ministros no es un asunto baladí. Hasta que no se lleve a efecto no se puede sacar a contratación el proyecto de supresión de la barrera ferroviaria y la estación intermodal por importe de 4,2 millones de euros.

En el transcurso de la reunión los socios de Gijón al Norte también tuvieron conocimiento de que la próxima semana saldrá por segunda vez la licitación de la modificación del plan especial por un importe de 110.000 euros más IVA. Todo para reordenar urbanísticos los terrenos del 'solarón' comprendidos entre el Museo del Ferrocarril y la avenida Príncipe de Asturias por los cambios introducidos en la posición de la estación intermodal.

El nuevo presidente de Gijón al Norte también trasladó a Ayuntamiento y Principado su intención de volver a sacar a subasta las parcelas del 'solarón' más próximas a El Humedal. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en 2016, se comercializarán más fraccionadas y por un importe menor atendiendo a las sugerencias de la consultora internacional Knight Frank.

La junta general de accionistas fue presidida por primera vez por secretario de Estado. Por parte de Adif estuvieron Miguel Nieto, Rosa Iglesias y Elena González. Renfe Operadora estuvo representado por Ángel Lorrio. Por el Ayuntamiento de Gijón acudieron la alcaldesa Carmen Moriyíom y el portavoz del equipo de gobierno local, Fernando Couto. El Principado envió al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra y el director general de Infraestructuras y Transportes, José María Pertierra. La sociedad Gijón al Norte estuvo representada por su apoderada, Margarita Obegero.