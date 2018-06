Nuevo Roces reclama su supermercado para hacer la compra Alimerka aguarda por la concesión de licencia para iniciar las obras de su tienda que, con una inversión de 3 millones, creará 35 empleos M. MORO GIJÓN. Miércoles, 27 junio 2018, 03:58

Los vecinos de Nuevo Roces reivindican la construcción de un centro de salud y un colegio, pero también reclaman desde hace tiempo un supermercado para hacer sus compras habituales y no tener que desplazarse fuera del barrio. Ese último anhelo está próximo a cumplirse.

La cadena de supermercados asturiana Alimerka está pendiente de la concesión de licencia por parte del Ayuntamiento para iniciar las obras de su primera tienda al otro lado de la ronda sur. Para este proyecto, Alimerka ha invertido ya 1,5 millones de euros en la compra de la parcela y destinará otro tanto a la construcción del supermercado, que dará empleo directo a 35 personas.

La parcela, ubicada en la calle Benito Otero Martínez número 60, tiene una superficie total de 4.753 metros cuadrados, de los cuales la nueva nave ocupará unos 4.000. La sala de venta, por su parte, tendrá una superficie de 2.400 metros cuadrados. Una vez aprobada la licencia por parte del Ayuntamiento, algo que aún no se ha producido, la compañía calcula un plazo de ejecución de la obra de unos siete meses.

Falta de información

Los vecinos de Nuevo Roces contaban con poder disfrutar de la apertura de la tienda ya para este verano, pero ahora confían al menos en poder ver el solar en obras antes de que acabe el año. «Los vecinos estamos cansados de plazos que no se cumplen y se hablaba de que el retraso se debía a que no llegaba la licencia correspondiente, a problemas de burocracia. No sé si la junta directiva de la asociación de vecinos tiene más información, pero al resto de vecinos no nos llega», comentó ayer Óscar Martínez, exsecretario de la entidad vecinal que actualmente preside Lorena García.