Foro dice que la autovía a El Musel iba a «velocidad de tortuga» antes del parón Explanada para la segunda calzada, sin obreros en horario laboral y con la congestión habitual de la AS-19. / DAMIÁN ARIENZA Martínez Oblanca solicita a Fomento que sancione al autor del proyecto. El ministerio «trabaja intensamente» para modificar el contrato RAMÓN MUÑIZ Gijón Martes, 22 mayo 2018, 02:59

Problema en la obra para duplicar la calzada de la AS-19 entre Veriña y Lloreda, y lograr así una autovía para los futuros viales a El Musel. Desde enero los constructores se dedican a labores menores, a la espera de que el Ministerio de Fomento tramite un modificado porque han tropezado con canalizaciones no incluidas en el proyecto original.

Desde el ministerio defienden estar «trabajando intensamente para resolver la situación de la manera más rápida y eficaz posible». Foro Asturias elevó ayer el tono, registrando preguntas en el Congreso que reclaman «exigir responsabilidades» a los autores del proyecto, pero que son también todo un alegato contra los gestores que fuerzan las rebajas de precio en las obras. «Las bajas desorbitadas en las adjudicaciones que se proyectan de manera deficiente acaban suponiendo unos costes económicos mucho mayores y unos alargamientos de plazos injustificados», señaló el diputado nacional de la formación, Isidro Martínez Oblanca.

La construcción de esta segunda calzada se licitó en 56,3 millones, en un concurso en el cual el 70% de la valoración de las propuestas se confiaba al precio económico. De los 31 aspirantes, se impuso la coalición de Sando y Copisa, que aseguró ser capaz de ejecutar la obra por un 41,4% menos, esto es, por 33 millones.

«El hallazgo de tuberías y líneas eléctricas no previstas pone en entredicho el rigor de los trabajos previos a la redacción del proyecto», cuestionó Oblanca. Aquella fue una labor que el ministerio encomendó en 2009 a Intraesa. Firmó el contrato en 1,7 millones, tras una rebaja del 19%. En un principio, el plazo de redacción era de doce meses, pero las suspensiones del encargo y las ampliaciones de plazo provocaron que el mismo no se cerrara hasta mediados de 2015.

Mapas de 2011

Ahí estriba una de las dificultades. Intraesa contactó a Arcelor, HC, la EMA, la DGT y el resto de titulares de tuberías y tendidos, y éstos le pasaron los mapas de sus redes entre 2009 y 2011. Contando con ello diseñó la calzada. Si se pusieron tendidos posteriores, o no le comunicaron parte de los existentes, no podía incorporarlos a su trabajo. Para cubrir su responsabilidad, dejó escrito en el proyecto que «una vez en obra, no se exime de la ejecución de catas para conocer la ubicación exacta de los servicios y su correcta identificación, de especial importancia para descubrir los puntos exactos de conexión con la red existente».

Foro lamenta que la obra ya iba «a velocidad administrativa de tortuga». A los seis años que necesitó el proyecto, cabe añadir que la propia obra se encargó con un plazo de ejecución de tres años y siete meses. A la espera de conocer el desenlace del modificado, la inauguración de esta calzada de 3,5 kilómetros no se esperaba antes del año 2021.