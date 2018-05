UGT se opone a la retirada de las armas a las policías locales

La comisión de Coordinación de Policías Locales del Principado de Asturias ha remitido escritos al delegado del Gobierno, el Ministerio de Interior y la Consejería de Justicia en el expresan su desacuerdo con la retirada de las armas a los policías locales.

José Benigno Suárez Castaño, miembros de dicha comisión, critica «el informe de la intervención de armas y explosivos de zona de Guardia, dirigido al responsable de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias (ESPPA), así como otros informes análogos del mismo tipo remitidos a determinados ayuntamientos, los cuales especifican que los policías interinos no pueden portar armas». Muestra, además, su «preocupación por las negativas derivaciones que esto causará o ya está causando».

«Es necesario saber si se ha evaluar el impacto que va a causar en el servicio en las plantillas que tienen esta clase de personal, al verse limitados en el ejercicio de sus funciones, así como la indefensión que se generará en ciertas intervenciones al no portar armas, y no solo a estos policías, también sobre los compañeros que comparten sus tareas, al ir acompañados por personal no armado, creando un claro desequilibrio de la patrulla policial».