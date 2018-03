La oposición apoya las demandas de vecinos y arquitectos, pero rechaza parar el plan de vías Terreno liberado del plan de vías desde Moreda hacia El Humedal. / JORGE PETEIRO El PSOE reclama claridad al equipo de gobierno sobre la ubicación de la estación intermodal, «porque es lo que condiciona todo lo demás» IVÁN VILLAR Gijón Jueves, 22 marzo 2018, 03:51

Los grupos de la oposición municipal aseguraron ayer compartir parte de las preocupaciones manifestadas el martes por el Colegio de Arquitectos y la federación de vecinos de la zona urbana en cuanto a la necesidad de definir un marco ferroviario «integral» y a largo plazo que vaya más allá del actual proyecto de integración, aunque rechazaron que para ello haya que parar las actuales negociaciones para la firma del convenio del plan de vías.

«Si hay algo en Gijón que ya tiene un freno bien puesto es esta actuación, para la que no se ha movido ni una hoja desde 2011», ironizó el portavoz socialista, José María Pérez. «Compartimos algunas de las cosas que plantean los arquitectos y creemos que en estos asuntos siempre es bueno que la reflexión sea lo más sosegada y amplia posible. Pero es llamativo que lo digan ahora, cuando ya hubo ocasión para hacerlo. De hecho el PSOE y otros grupos ya planteamos algunas alternativas, a las que no se sumaron. No me parece mal que lo hagan ahora, pero entonces que lo hagan con claridad», reclamó.

Pérez se refirió en concreto al papel que juega en el diseño del proyecto el emplazamiento de la estación intermodal, que tras la llegada de Foro al Ayuntamiento de Gijón se trasladó desde Moreda hasta el entorno del Museo del Ferrocarril. «Su situación condiciona todo lo demás y la solución propuesta por el gobierno municipal genera un problema que puede ser serio a efectos de resolver lo que señala la decana de los arquitectos con respecto al tridente ferroviario, la ubicación de las vías y la integración desde La Calzada. ¿Está planteando cambiar la ubicación de la estación? Si es así, que lo ponga encima de la mesa, porque me consta que en el colegio manejaban otras alternativas para su emplazamiento, precisamente para resolver. No sé en qué medida lo que pidieron el martes junto a la federación vecinal supone decir 'no' a algunas de las cuestiones que ha planteado hasta la fecha el gobierno municipal».

Área Metropolitana

David Alonso, de Xixón Sí Puede, también dijo compartir con arquitectos y vecinos su preocupación por el diseño urbanístico del solarón y la prolongación del soterramiento hasta La Calzada, así como la necesidad de que el plan de vías se integre en el marco del Área Metropolitana Central. No obstante, consideró que «la presión que hay que trasladar a Adif va en otra dirección. La credibilidad de este proyecto es la que es, prácticamente nula, pero la tecla que hay que mover es demandar que se ejecute lo que lleva meses anunciado y que parece que se va a llevar a cabo, con todos los matices que podamos plantear los grupos políticos, colectivos vecinales y profesionales en referencia a la ubicación de la estación o el desarrollo del metrotrén hasta Cabueñes». Añadió que «es esencial avanzar en la ejecución con plazos e inversiones en firme y no ralentizar un plan de vías que lleva quince años parado».

Una postura similar manifestó el portavoz de IU, Aurelio Martín, quien indicó que si bien la posición del colegio de arquitectos y la federación vecinal «coincide casi al 100% con la de IU, que se hartó de decir que la centralidad no la marca la ubicación de la estación», en estos momentos en los que «estamos casi en el final del final, concretando todo lo referente a la financiación, puede ser un poco complicado pararlo todo». Lamentó haberse sentido durante mucho tiempo «como un llanero solitario» defendiendo su posicionamiento, y en este sentido señaló que «si hay que hacerles un pequeño reproche es que no hayan salido antes».

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, también indicó la necesidad de que la solución técnica definitiva posibilite que se puedan llevar adelante en el futuro las propuestas trasladadas por arquitectos y vecinos, «pero nos oponemos a paralizar el plan de vías y a que estos planteamientos puedan servir de excusa al Ministerio de Fomento para echarse atrás en sus compromisos con la ciudad».