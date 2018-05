La oposición reclama soluciones para evitar que vuelva a suceder El PSOE urge licitar el pozo de tormentas junto a la playa, Xixón alerta de consecuencias para el turismo y Ciudadanos interpelará al Principado M. MORO GIJÓN. Martes, 29 mayo 2018, 03:40

Los grupos de la oposición compartieron ayer su preocupación por el alcance del vertido que este fin de semana disparó las alarmas, por su hedor a cloaca, entre los usuarios de la playa de San Lorenzo. Todas las formaciones políticas reclamaron soluciones a las tres administraciones implicadas para evitar que episodios de esta naturaleza se vuelvan a repetir en la ciudad ante el inminente inicio de la temporada de baños.

Desde el PSOE el edil César González centró las críticas en el gobierno local, al que exigió la licitación inmediata del pozo de tormentas en el parque de los Hermanos Castro. González remarcó que esta infraestructura debería llevar funcionando desde 2015. «Sin ella el colector de Viesques, cuya inversión fue casi de 10 millones de euros, no vale para nada, y el saneamiento de la zona este continúa incompleto», lamentó. La EMA decidió posponer estas obras hasta después del verano para no interferir en las actividades del Festival del Arco Atlántico. El edil socialista cree que tanto este pozo de tormentas como el de El Arbeyal, necesario para evitar las inundaciones de la calle Brasil, no estarán listos hasta 2021. David Alonso, concejal de Xixón Sí Puede, resaltó que el olor a residuos fecales que se pudo respirar este fin de semana en San Lorenzo «evidenció los fallos en el sistema de saneamiento de la ciudad, un sistema unitario en el que problemas puntuales tienen repercusión en el conjunto».

A la falta de depuración de los residuos que generan los vecinos de la zona este de la ciudad se suma otra carencia: los tanques de tormentas que están pendientes aún de construcción, a este y oeste, para paliar desbordamientos cuando se producen lluvias intensas. Alonso aseguró que su grupo está a la espera de conocer los resultados de los análisis de agua que está realizando la EMA. Alertó asimismo de las consecuencias para el medio ambiente y el turismo que esta situación está provocando. «Lo que vimos este fin de semana fue comprobar en superficie lo que sucede continuamente a 27 metros de profundidad con el emisario submarino, un tubo gigante por el que va agua sin depurar y que suelta todos los desechos y residuos dos kilómetros y medio mar adentro», apostilló.

En Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola lamentó el incidente y anunció que su grupo en la Junta General del Principado interpelará de forma urgente al consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, sobre la composición y procedencia del vertido de aguas residuales con olor a heces que apareció en la playa de San Lorenzo. Podemos, a través del diputado Héctor Piernavieja, también pedirá aclaraciones al respecto al Gobierno regional. «En el pretratamiento y la gestión de las aguas residuales gijonesas hay muchos deberes sin hacer», subrayó. Y la edil del PP Sofía Cosmen ha registrado un ruego para su contestación en la próxima Comisión de Medio Ambiente en la que pide que se facilite a su grupo información sobre la procedencia y causas del vertido.