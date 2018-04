La oposición reclama al equipo de gobierno transparencia en el rescate de los garajes de Ceyd Varios grupos plantean la posibilidad de destinar a rotación las 78 plazas aún sin dueño bajo la avenida de Castilla I. V. GIJÓN. Miércoles, 18 abril 2018, 03:40

Los grupos de la oposición pedirán explicaciones al equipo de gobierno por el inicio del expediente de resolución de los contratos de concesión correspondientes a los aparcamientos subterráneos para residentes construidos por Ceyd bajo la plaza del Instituto, la de Compostela y la avenida de Castilla. Como adelantó EL COMERCIO, la operación tendrá para las arcas municipales un coste de 86.000 euros. Si bien en el caso de Instituto y Compostela la constructora, en liquidación, tendrá que indemnizar al Consistorio con 96.000 y 38.000 euros respectivamente por las deudas aún pendientes -incluido el canon correspondiente al aparcamiento del Parchís- y por el IBI que dejará de ingresar en las próximas tres décadas, en Castilla es el Ayuntamiento quien según los técnicos municipales debe compensar a Ceyd con 222.000 euros por las plazas que no ha logrado vender desde su construcción. Varios partidos criticaron que la junta de gobierno adoptara esta decisión sin informarles y anunciaron que llevarán el asunto a las comisiones de Urbanismo y Hacienda.

David Alonso, de Xixón Sí Puede, manifestó su sorpresa por el inicio de este expediente y anunció que pedirá información detallada sobre las condiciones de esta reversión de los aparcamientos al Ayuntamiento. «Queremos ver bien lo que indicaban los pliegos de concesión para situaciones como esta, porque el problema de los rescates de este tipo de infraestructuras suele ser siempre el mismo, que el beneficio de este negocio se lo llevó la empresa y ahora es posible que vayamos a ser nosotros los que tengamos que hacerno cargo del mantenimiento, la gestión y las reparaciones que surjan. Supongo que todo estará bien, pero si no debería quedar claramente especificado que el Ayuntamiento no tendrá que correr con unos costes que no tiene por qué asumir», apuntó.

El edil se mostró crítico con la fórmula elegida en su momento para la construcción de estos aparcamientos para residentes, mediante concesiones a 40 y 50 años. «Las obras de construcción costaron menos de lo que se obtuvo por la venta de las plazas. Si desde el principio el Ayuntamiento se hubiera hecho cargo de la gestión, el beneficio que obtuvo la empresa hubiera recaído en las arcas municipales y podrían haberse usado para otras inversiones. Pero parece que se puso de moda lo de licitar, que el beneficio vaya para las empresas y luego si hay costes que repercutan en la administración. Ese modelo no es bueno». Alonso manifestó sus dudas sobre la posibilidad de cobrar alguna de las deudas de Ceyd con el Consistorio. «Me parece un brindis al sol».

El portavoz municipal del PP, Pablo González, consideró que dadas las circunstancias «es una buena decisión, porque estando la concesionaria en liquidación no se pueden dejar esos activos muertos de risa. Que los recupere el Ayuntamiento y les dé un uso relacionado con el bien común». Propuso en este sentido permitir un uso rotatorio de las 78 plazas que aún quedan vacías en el aparcamiento de la avenida de Castilla. Atribuyó los continuos problemas con ese garaje, concebido inicialmente para 300 vehículos pero que tuvo que reducirse a la mitad, a «un error de planificación, pues se hizo con los criterios de la burbuja, antes de que se peatonalizase de manera generalizada La Arena y cuando parecía que en la zona ORA iba a haber las plazas que hiciera falta. Ahora habrá que adecuarlo al mercado, y lo que pide el mercado son plazas de rotación».

También Ciudadanos ve necesario «estudiar la posibilidad de destinar algunas plazas para rotación, y así liberar aparcamiento en superficie». Su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha presentado para la próxima comisión de Hacienda una batería de preguntas «para que se aclaren las razones de este rescate, su coste y los planes del equipo de gobierno para la gestión de estos garajes».

Aurelio Martín, de IU, también ve en la rotación «una posibilidad», si bien señala que «el equipo de gobierno debe presentar un informe completo sobre las consecuencias de la operación y qué utilidad se puede dar a esas plazas». Pide además «hacer el máximo esfuerzo posible para poder cobrar las deudas pendientes».