La oposición reclama «versatilidad de usos» y fondos para convertir Tabacalera en museo

El final de la consolidación estructural del edificio de Tabacalera, prevista para finales de año o principios del próximo, supondrá el inicio de un profundo debate sobre su futuro. Sin presupuesto asignado para 2019 y con la cuestión del plan de usos sobre la mesa, la concejala de Cultura, Montserrat López, ya confirmó a este periódico que la apuesta del gobierno local pasa por crear un «museo de la ciudad», tal y como defienden Patrimonio y los directores de los museos locales. Algo que, asume, será «difícil» concretar, sin embargo, antes del final de la legislatura.

La postura de Foro afecta directamente a la Plataforma Ciudadana Tabacalera, cuya trabajo de los últimos años ha estado enfocado en redactar un plan de usos para el edificio. «Nuestra pregunta del millón es, ¿dónde están los documentos que avalen la propuesta del museo? Si los hay, estupendo. Nos encantaría leerlos y comenzar un debate apasionante sobre el asunto», explican desde la plataforma.

Desde el colectivo ciudadano, asimismo, se muestran «sorprendidos» por el aplomo de la concejala a la hora de defender la instalación de un museo. «Necesitamos explicaciones para saber en qué se basan, quién liderará el proyecto y con qué dinero. Nosotros hemos estado haciendo nuestra parte pero consideramos que todavía no hay herramientas suficientes para incorporar nuestras propuestas al proceso de toma de decisiones», concluye el colectivo.

Entre los partidos de la oposición, salvo algunas discrepancias, la posición es unánime. La opción de convertir Tabacalera en un museo puede ser viable siempre que «sea versátil y moderno» en su concepción, haya un proyecto viable en lo económico y pueda albergar algunas propuestas del plan participativo. «Mientras los plazos de la obra se alargaban no se ha trabajado nada en los usos. Para este proyecto, capital en la ciudad, se necesita un liderazgo político fuerte», argumenta la edil del PSOE Lara Martínez.

Para los socialistas, resulta esencial que la apuesta sea por «un museo del siglo XXI, dinámico y donde ocurran cosas». Algo, por tanto, alejado del plan de 2009 que todavía sigue siendo la única referencia para el futuro del edificio. Un proyecto que la izquierda gijonesa tilda de «anticuado y con una concepción de museo decimonónica».

Xixón Sí Puede, que a lo largo de estos meses ha sido la formación más afín a los planes de la plataforma, considera una «torpeza» que no se haya avanzado en los usos del edificio en paralelo a su consolidación. «Era compatible y parece que el equipo de gobierno se decide ahora, a última hora, después de escuchar a los directores de museos. No es que no hayan podido llegar al final de la legislatura con un plan, es que no han querido», subraya el edil Orlando Fernández. Respecto al museo, asume que el edificio está destinado a albergar un equipamiento cultural que ponga en valor los restos arqueológicos, «pero tiene que tener arraigo en el barrio y para ello se tiene que consultar con los vecinos».

«Comprometer quince años»

El Partido Popular, por su parte, califica de «sinsentido» que las obras de consolidación se empezasen sin un plan definido sobre la mesa. En caso de que el gobierno tenga ya algo planeado para el edificio, plantean, «lo suyo es que expliquen el proyecto y la financiación. Si no, solo nos queda la incertidumbre», apostilla Pablo González, portavoz local del partido. En vistas del plan económico y financiero presentado por el gobierno hace unas semanas, para el edil queda comprobado que «no hay recursos» para embarcarse en una obra de este calibre. «Nos compromete los diez o quince próximos años, y sobre todo teniendo ahí el plan de vías», lamenta.

Ana Castaño, concejal de Izquierda Unida, también lamenta los «tres años de vaivenes» que acumula el proyecto. En este sentido, para aclarar las ventajas de un hipotético uso museístico para el edificio, Castaño insta a los expertos y a la propia Corporación a «comparecer para explicar el proyecto y las motivaciones» que hay tras la decisión. «Hay que reflexionar y pararnos a pensar. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque si se apuesta por algo que no es sostenible lastrará a la ciudad durante mucho tiempo», zanja Castaño.

En la misma línea se pronuncia el portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola. Él apuesta por un «museo del siglo XXI» como pueden ser el MUJA, en Colunga o del Domus, en La Coruña. «Hay, además, de 3.000 a 5.000 obras de titularidad municipal que están guardadas sin uso y hay que darles visibilidad», argumenta. Todo el proceso, además, tiene que completarse lo antes posible, pese a que no haya presupuesto concreto para 2019. «Si no, nos enfrentamos a tener un cascarón vacío y degradánsose de nuevo».