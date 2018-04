«Optaré a la reelección en Podemos para consolidar el partido en Gijón» Mario Suárez del Fueyo, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Gijón. / JORGE PETEIRO Mario Suárez del Fueyo, secretario general de Podemos Xixón y portavoz de XSP: «Si el equipo de gobierno no cumple lo prometido en el último Pleno, no apoyaremos el plan económico y financiero» IVÁN VILLAR GIJÓN. Domingo, 15 abril 2018, 02:24

Mario Suárez del Fueyo optará a la reelección como secretario general de Podemos Xixón, decisión que tenía «casi cerrada» hace tiempo, pero ya es firme. Cree que su continuidad al frente de la formación permitirá asentar el partido y también deja abierta la puerta a repetir como candidato a la Alcaldía. Su anuncio llega en una semana complicada, en la que el apoyo de Xixón Sí Puede a Foro en el último Pleno llegó a provocar una situación de rebeldía en el seno del grupo municipal.

-¿Por qué han apoyado ahora las modificaciones presupuestarias que rechazaron en febrero?

-Actuamos según lo que nos plantearon los colectivos afectados. Además hemos obligado al equipo de gobierno a comprometerse públicamente con cuestiones como realizar dos convocatorias de la renta social, iniciar la rehabilitación en Contrueces y Monteana, activar la licitación de la escuela infantil del colegio Cabrales y aumentar la ayuda a los clubes más significativos del deporte femenino.

-¿Y se fían de la palabra dada?

-No, pero tenemos un elemento de control, que es el plan económico que el gobierno debe presentar en mayo. Si en él no aparecen todos estos elementos, no lo apoyaremos.

-¿Y si están, votarán a favor?

-En ese caso lo llevaremos a la asamblea para que se pronuncie sobre él.

-La concejala Verónica Rodríguez se ausentó en el Pleno porque cree que esa postura no fue debatida.

-Después de reunirnos con el 90% de los colectivos afectados, se debatió en una reunión del grupo municipal a la que ella no fue, como ocurre desde hace tiempo. También explicamos los pros y los contras en el consejo de coordinación de Xixón Sí Puede.

-¿No debió haber una asamblea?

-No todos los temas que se debaten en el Pleno pueden llevarse a una asamblea. Y hablamos de modificaciones que afectan al 5% del presupuesto. Cuando haya que posicionarse sobre el plan económico, sí se debatirá en asamblea, como hacemos con todos los temas fundamentales.

-Dice que la concejala no va a las reuniones. Ella, que no la convocan.

-Desde que comenzó el mandato, todos los martes por la mañana hay reunión del grupo. Además se anuncia en la agenda, que es pública. Está convocada automáticamente.

-¿Tomarán medidas disciplinarias?

-No. Es ella quien debe decidir si adopta una actitud diferente. Trataremos de reconducir la situación, aunque no está en nuestras manos. En todo caso, esto salta a la palestra porque en junio hay unas primarias en las que se va a presentar como candidata a la Secretaría General.

-¿Y usted optará a repetir en el cargo? Esta semana dijo que lo haría «casi seguro»...

-Sí, puedo confirmar que me presentaré como candidato.

-¿Y ya sabe quién le acompañará?

-Tenemos hasta el 25 de abril para cerrarlo, pero hay un equipo que lleva tiempo trabajando en la candidatura. Combinará a personas con experiencia en Podemos y vinculadas a la actual dirección, con hombres y mujeres representativos del mundo sindical, cultural y social de la ciudad y profesionales cualificados en su campo.

-Deme nombres.

-Entre quienes han manifestado su disposición a participar en esa candidatura están Juan Chaves, que viene ostentando la secretaría de Organización; Daniel Fernández Blanco, que lleva la comunicación de Podemos Xixón; Inés Mallada, maestra y también del área de Comunicación; Yolanda Huergo, una arquitecta vinculada al movimiento asturianista...

-¿Algún concejal?

-Previsiblemente, Estefanía Puente.

-¿Qué ofrecerá su candidatura a la militancia de Podemos?

-Este segundo mandato supondría el camino hacia la maduración y consolidación de Podemos en Gijón, después de que tras su nacimiento viviera un crecimiento vertiginoso y no exento de pecados de infancia y adolescencia. Para nuestra candidatura será fundamental fomentar la participación interna, volcándola hacia la resolución de los problemas de la ciudadanía. Propondremos que Podemos Xixón mire más hacia afuera que hacia adentro. Que el círculo sea un enlace con el tejido social y se haga eco de sus necesidades y reivindicaciones y que el consejo ciudadano analice, diagnostique y busque los cauces de solución a los problemas de la ciudadanía. Y por supuesto, el objetivo será transformar política, social y culturalmente la ciudad, haciéndola más habitable, saludable y humana. Y para eso aspiramos a que en 2019 Gijón se convierta en uno más de los ayuntamientos del cambio, como Madrid, Barcelona, Coruña y tantos otros.

-¿Es consciente de que hay gente descontenta dentro del partido?

-Entiendo que pueda haberla, aunque tampoco se manifestó hasta que se han acercado estos últimos tiempos. Comprendo que haya quien crea que nuestra oposición en el Ayuntamiento debería ser más dura, pero yo creo que lo es. Y que todas nuestras propuestas enlazan perfectamente con el programa de Xixón Sí Puede.

-Hay críticas a la falta de participación interna. ¿Hay la suficiente?

-Creo que sí. ¿Que es mejorable? Sin duda. E intentaremos potenciarla. Pero las grandes decisiones se han tomado en asambleas. Y además hay grupos de trabajo de Educación, de Urbanismo, de Cultura, de Medio Ambiente... que debaten y hacen llegar al grupo municipal su posición sobre los diferentes temas. Puedo asegurar que el portavoz municipal no es quien toma las decisiones, porque de hecho algunas no son las que yo defiendo.

-¿Hay división interna?

-Lo único que hay son dos candidaturas que optan a la Secretaría General, algo absolutamente normal y democrático. Me parece perfecto que Verónica Rodríguez se presente. Ella y quienes la acompañen al consejo ciudadano son compañeros que simplemente tienen posiciones diferentes. A lo largo de la campaña veremos dónde están las diferencias.

-Aunque el proceso se limita a la elección de una nueva dirección, ¿decidirá de alguna manera al futuro candidato a la Alcaldía?

-Técnica y políticamente, solo se trata de elegir al secretario general y al consejo ciudadano. Después habrá unas primarias con el modelo que se decida para elegir al cabeza de cartel.

-¿Y es pronto para preguntarle si está abierto a aparecer en él?

-Sí, es pronto. Pero si la gente decide que repita como secretario general y si así lo estima el consejo ciudadano, también tengo disposición para optar a encabezar la candidatura.

-¿Con qué respaldo regional espera contar en este proceso?

-Tenemos un posicionamiento conjunto con las personas que lideran Podemos o sus candidaturas en Oviedo y Avilés, y particularmente con Ana Taboada y Tania González, que está llamada a desempeñar un importante papel en Avilés. También hay una clara sintonía y coincidencia con la dirección de Podemos Asturias.

Relaciones con otras fuerzas

-¿Ha cambiado la relación con el PSOE tras la llegada de Iván Fernández Ardura?

-Hemos tenido una primera reunión con la nueva ejecutiva, cordial y de entendimiento. A partir de ahí se han limado algunas asperezas con el grupo municipal, aunque sigue habiendo acuerdos y desacuerdos. Han cambiado las relaciones en las formas, que es de agradecer, pero en cuestiones de fondo, como la oficialidad del asturiano, sigue habiendo diferencias.

-Si hoy se repitieran los resultados de 2015, ¿sería factible un gobierno municipal de izquierdas?

-Nuestro objetivo para 2019 es lograr la mayoría para que Gijón se convierta en una ciudad del cambio.

-Pero ante el mismo escenario, con mayoría del PSOE...

-Apostaríamos por un gobierno de cambio. Y eso significa un programa común que contemple aspectos fundamentales como los que estamos definiendo en este momento.

-¿En 2019 habrá una candidatura conjunta de Podemos e IU?

-No sabemos cuál será la posición de IU ni la de Podemos. Nosotros apostamos por una candidatura de desborde, que implique la incorporación de representantes de sectores sociales, sindicales y del movimiento asociativo. Pero la última palabra corresponderá a las personas inscritas.

-Le pregunto lo mismo con respecto a Equo.

-Con sus últimas declaraciones, Equo se ha situado más fuera que dentro de Xixón Sí Puede. Es curioso que lleguen a la vez que la candidatura de Verónica Rodríguez.