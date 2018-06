Cada vez más orgullosos

Las banderas arcoiris tomaron ayer el centro de la ciudad. Cientos de personas se echaron a la calle para participar en la manifestación del Orgullo, que sembró la fiesta en las calles de Covadonga, la plazuela San Miguel y Capua, para terminar en la plaza Mayor, donde representantes de la asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales Xega leyeron un comunicado en el que reivindicaron la necesidad de una ley 'trans' en el Principado.

Este fue precisamente el eje en torno al cual giró la manifestación, que batió este año récord de asistencia. «Cada año somos más, y eso es una muy buena señal. Pero no nos podemos conformar, el colectivo lgtbi sigue siendo el que mayor cantidad de ataques de odio sufre», afirmaron desde la organización. Por ello, desde este colectivo instan al gobierno del Principado a aprobar una ley que proteja a sus integrantes y les permita vivir sin ningún temor a ser atacados o discriminados por su condición sexual. «No puede ser que alguien por el mero hecho de que le gusten personas de su mismo género, sea maltratada socialmente y de manera impune», destacaron.

En su discurso, la coordinadora de Xega, Josune Álvarez, destacó las situaciones a las que muchos jóvenes se enfrentan a diario en los propios centros educativos. «El ámbito estudiantil sigue siendo un lugar poco seguro. Debemos poner fin a esa inseguridad. El acoso por la diversidad de género no tiene cabida en una sociedad mínimamente democrática», apuntó. Para Álvarez, todavía quedan muchos pasos que dar con vistas a normalizar la situación del colectivo LGTBI. «En determinadas áreas como la política o el deporte declarar abiertamente la orientación sexual sigue siendo fruto de ataques mediáticos», explicó.

Durante la manifestación, también hubo espacio para otros temas de actualidad como es el caso de la masiva llegada de inmigrantes a costas europeas, que para Álvarez guarda una gran relación con los ataques al colectivo que representa. «Muchas de las personas que llegan a nuestro país en busca de nuevas oportunidades, huyen del suyo tras pasar por situaciones muy complicadas y, en algunos casos, tras ser duramente atacadas por su condición sexual», aludió, a la vez que urgía a la clase política a poner freno a esta situación que lleva muchos años atravesando el colectivo.

Apoyo político

Una clase política que, pese a las críticas por parte de los participantes, tampoco quiso perderse la manifestación del Orgullo. El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, se sumó ayer a la reivindicación convirtiéndose así en la primera persona en el cargo que asiste a este evento. Una cita que también contó con la presencia de su homólogo en Podemos Asturias, Daniel Ripa, quien no es la primera vez que muestra su apoyo a la comunidad LGTBI.

Otro de los temas en torno a los que giró el comunicado de Xega fue la reciente puesta en libertad de los integrantes de 'la Manada'. «Desde aquí queremos hacer llegar nuestro apoyo a la víctima. No estás sola. Nosotras somos tu manada, porque la lucha contra la homofobia y el patriarcado deben ir juntas», destacó Álvarez, quien no quiso cerrar la lectura del manifiesto sin hacer referencia a la prevención del VIH, uno de los temas que más preocupan a este colectivo. «El sida es una enfermedad estigmatizadora ante la cual no podemos ni debemos bajar la guardia», incidió.