La oruga del boj llega a Gijón y arrasa una finca de Fontaciera Ejemplar de oruga del boj. / E.C. El Principado no realiza un seguimiento de esta especie, al no afectar a producciones agrícolas M. MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 13 mayo 2018, 01:43

La oruga del boj (Cydalima perspectalis), originaria de Asia y presente en Europa desde 2007, ha afectado a una finca de Fontaciera (La Pedrera), propiedad de Reinaldo Fernández, a quien le destrozó todos los bojes de su propiedad, algunos con más de cincuenta años de antigüedad. Según explicó Fernández, «vi que los bojes estaban secos y cuando me acerqué estaban llenos de orugas amarillas y negras. Sabía que habían llegado a Cantabria, pero ya están en Gijón», indicó.

No sabe cómo pudieron llegar estas orugas a su propiedad, ya que «no es zona de jardines. Solo los tengo yo y nunca tuve ningún problema», explica. El caso es que la presencia de la oruga del boj en Asturias no está considerada una plaga, ya que no afecta a producciones agrícolas, solo a plantas ornamentales. Por ello, el Principado no realiza ningún seguimiento al respecto. Además, el tratamiento es sencillo y, si se aplica con rapidez, los bojes sobreviven sin problemas. Se pueden utilizar insecticidas de origen natural como el aceite de parafina, el azadiractín o el 'Bacillus thuringiensis', así como los sintéticos cipermetrín o deltametrín. Según explica el Principado, las aplicaciones deberán realizarse mojando bien la totalidad de la planta, de modo que la gota sea muy fina, es decir, mediante el pulverizado.

Esta oruga, defoliadora y muy voraz, que puede producir el secado y la muerte de las plantas afectadas, es originaria de China, Corea y Japón. En 2007 fue localizada en Alemania, en las proximidades de un centro de importación de productos chinos. Su rápida expansión por toda Europa hizo que en 2011 las autoridades comunitarias decidieran retirar esta oruga de la lista de alertas por plagas invasoras.