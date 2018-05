Un padre critica las excepciones a la norma para la adjudicación de plazas en colegios

Hoy saldrán publicadas las listas definitivas de alumnos de primera admisión en Primaria, pero Raúl Gutiérrez ya sabe que su hijo no estará en el listado del colegio Begoña, el centro en el que habría deseado que cursara esos estudios. Está ubicado a doscientos metros de su casa, pero no era de los adscritos al centro de Educación Infantil en que su hijo está matriculado este curso. Su solicitud fue baremada con ocho puntos. Quedó en el sexto lugar para cinco plazas disponibles y tuvo la mala fortuna de tener por delante a un par de gemelos y unos trillizos, a los que, obviamente, la Consejería de Educación no va a separar.

Gutiérrez presentó sendas reclamaciones ante la dirección del colegio y la consejería tras conocer que esos tres hermanos que quedaron por delante de su hijo no residen en Gijón, sino que se trasladarán desde otro concejo, y no cumplen el requisito de llevar empadronados al menos seis meses en la zona de influencia del colegio. La justificación que le dieron es que se trataba de una «circunstancia debidamente acreditada» para aplicar la excepción a la norma, ya que sus padres habían presentado un contrato de compraventa de una vivienda en Gijón. «En ningún caso ese motivo puede suponer una excepción ya que en esa tesitura nos podemos encontrar todos», argumentó Raúl Gutiérrez en su reclamación.

Cree que la norma que admite esta excepción -o la de presentar un contrato de alquiler- para no cumplir con el requisito del empadronamiento mínimo es «injusta» y que su interpretación «deja una puerta abierta a la picaresca y el fraude».