«Desde que empezaron con la fantasía del papel cero sabíamos que era una mentira total» Una funcionaria, en las instalaciones del Palacio de Justicia. / SEVILLA Los sindicatos reclaman más medios para hacer frente a las carencias del suministro al cuestionar la informatización de los juzgados P. LAMADRID GIJÓN. Jueves, 18 enero 2018, 03:05

La falta de papel en los juzgados de Gijón no solo se debe a la costumbre de los jueces de imprimir los documentos que deberían consultar a través de la pantalla del ordenador. También a la falta de medios aportados por Justicia para lograr esa situación de 'papel cero'. Así lo denunciaron ayer varios sindicatos. «Es algo recurrente, pasa cada dos por tres. El papel ya era súper escaso el año pasado y, en el último trimestre de 2016, había juzgados intercambiando cosas», señaló la presidenta del sector de Justicia de CSIF, Cristina Esteban.

En este sentido, la portavoz sindical apuntó que «los funcionarios se quejan de la mala calidad de los suministros y de lo escasos que son. Creo que el Principado no es consciente del volumen de trabajo que hay en los juzgados. O cambian de herramienta o de soporte o será imposible la conversión al sistema digital con los fallos técnicos que tenemos», indicó. Una opinión similar manifestó el coordinador del sector de Justicia de Comisiones Obreras. «Desde el primer momento en que empezaron con la fantasía del 'papel cero' sabíamos que era una mentira total. No es más que una propaganda partidista del PP a nivel estatal», subrayó Juanjo Azcano. Además, criticó que el Principado, a través de la Dirección General de Justicia, no haya encargado un programa de gestión propio «como han hecho otras comunidades». En lugar de esto, «nos quedamos con la limosna de 150.000 euros que da el ministerio». Asimismo, Azcano indicó que desde la implantación de LexNET -el sistema de notificaciones digital que utiliza la Administración de Justicia desde el 1 de enero de 2016- «se ha disparado el gasto en papel y tóner».

«Disculpa peregrina»

La razón es que ahora los funcionarios trabajan con ambos mecanismos -electrónico y físico- «porque al final el papel es necesario en muchos trámites». Por ejemplo, las declaraciones tienen que ser firmadas. Para Azcano, «la disculpa ofrecida por el Principado sobre el cambio de empresa proveedora es totalmente peregrina». Por ello, CC OO enviará una carta a la Dirección General de Justicia para pedir explicaciones.

Para Elena Casas, responsable de Justicia de UGT,«la digitalización y 'papel cero' es mentira porque los jueces y los letrados no acaban de adaptarse a que todo esté en el ordenador. Entiendo que la adaptación es complicada, pero todos debemos poner de nuestra parte». Además, existe un problema añadido, que es la prórroga de los presupuestos regionales.

«El papel se acabó antes de lo previsto por problemas con la implantación de la herramienta digital y ahora para hacer una compra grande es necesario solicitar una partida extraordinaria», afirmó. Así las cosas, los juzgados gijoneses «han tenido que pedir ayuda a otros partidos judiciales con menos volumen de trabajo».