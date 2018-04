El gris que hará Gijón más verde Las papeleras de la playa incorporan este año el modelo gris para residuos no reciclables. / HUGO ÁLVAREZ Emulsa añade una cuarta papelera de residuos no reciclables en las escaleras del Muro AIDA COLLADO Gijón Viernes, 20 abril 2018, 02:49

Emulsa quiere concienciar a los gijoneses de la importancia de separar residuos, también, fuera de casa y por eso ha puesto en marcha una serie de iniciativas que acercan el reciclaje a los espacios de ocio. Con una de ellas se han topado todos aquellos que han dado un paseo por el Muro estos últimos días. A las conocidas papeleras azules (para el papel y el cartón), amarillas (envases) y marrones (materia orgánica) se ha sumado un nuevo contenedor: el gris, cuyo objetivo es recoger todos los residuos no reciclables que no tengan cabida en los otros recipientes. Por el momento, no se colocarán en los arenales, solo en las escaleras de acceso a las playas del concejo.

Así, crece en Gijón una familia de papeleras, que nunca ha pasado inadvertida por su diseño: a rayas marineras, tienen forma de caseta en San Lorenzo y de boya en el resto de playas. Este verano, se cumplen nueve años desde su desembarco en el litoral gijonés. El Ayuntamiento invirtió entonces 85.000 euros para el diseño y desarrollo de estos recipientes, cuyo coste por unidad rondó los 260 euros. Durante estos años se han ido retirando, reparando o sustituyendo, en función de su estado. Y muchas pueden ser reutilizadas, por lo que esta vez solo será necesario adquirir una treintena de unidades para cubrir todas las escaleras con el nuevo color de recogida selectiva.

La empresa municipal de limpieza intenta de este modo dar un paso más allá en materia de reciclaje. No será su única acción. Este verano también pondrá en marcha iniciativas para fomentar la separación de residuos en las fiestas de los barrios y parroquias, además de en la hoguera de San Juan.

La media maratón

Su alargada sombra llegará pronto a las citas deportivas. La primera, la octava media maratón Gijón Villa de Jovellanos, que se celebrará el sábado 28 de abril. Emulsa instalará doce contenedores amarillos de mil litros: colocará dos en cada una de las cuatro zonas de avituallamiento y el resto, en la meta. Los contenedores esperarán a los corredores con la tapa abierta y un tablero que les ayude a encestar sus botellas, tal y como les invitarán a hacer los mensajes visibles durante el recorrido: 'Márcate una canasta' o 'En esta carrera ganamos todos'.

Por otra parte, Ecovidrio y Emulsa comenzarán la próxima semana una campaña dirigida a la hostelería, responsable del 50% del vidrio generado en Gijón. A lo largo de abril y mayo, visitarán a 800 hosteleros -de Cimavilla, Fomento, El Rinconín, la Ruta de los Vinos y los barrios de El Carmen y La Arena- para intentar concienciarles de la importancia del reciclaje.