Las parroquias esperan que no llueva para bendecir los ramos y sacar a 'la Borriquilla' El Orfeón Condal abrió la Semana Santa en San Lorenzo. / UCHA Los populares pasos que representan saldrán a las 11.30 horas de la iglesia de Begoña y del convento de las Recoletas y a las 12.15 de los Remedios P. L. GIJÓN. Domingo, 25 marzo 2018, 01:45

Las predicciones meteorológicas no dejan mucho espacio a la esperanza, pero si un sentimiento predomina en la Semana Santa es la fe. Así que párrocos y fieles miran al cielo y cruzan los dedos para que la lluvia dé hoy una tregua y permita celebrar la bendición de las palmas y procesionar con 'la Borriquilla'. Señala el dicho popular que 'en Domingo de Ramos quien no estrena no tiene manos' porque la tradición marca que los niños luzcan ropas nuevas este día para acudir a la procesión más festiva de la Semana Santa. A las 11.30 horas, la parroquia de Nuestra Señora de Begoña acogerá la bendición de los ramos y, a continuación, sacará a 'la Borriquilla' al exterior. A la misma hora, los vecinos de Somió se congregarán en la capilla de las Agustina Recoletas para que sus ramos reciban las gotas de agua bendita que repartirá el párroco, Luis Muiña, quien advierte que la procesión posterior con 'la Borriquilla', entre el convento y la iglesia, tendrá lugar «si no llueve».

La capilla de los Remedios acogerá la misma liturgia a las 12. 15 horas. El paso infantil del Santo Niño del Remedio y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén discurrirá por la plaza de Jovellanos, travesía de Jovellanos, Recoletas, arco de la plaza Mayor, plaza del Marqués, Trinidad, Melquíades Álvarez, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés hasta llegar a San Pedro, donde se celebrará la misa.