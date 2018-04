Un participante en el Observatorio Contra la Violencia, condenado por atentado a la autoridad Sergio González, primero por la derecha, con jersey negro, en la primera asamblea del Observatorio Contra la Violencia. / JORGE PETEIRO Sergio González, afiliado a la CSI, fue detenido en la huelga general de 2012 por enfrentarse a la Policía cuando formaba parte de un piquete OLAYA SUÁREZ Gijón Sábado, 28 abril 2018, 03:17

El Observatorio Contra la Violencia, recientemente creado y en el que aglutina a una treintena de entidades sociales y políticas de la ciudad, contó entre sus participantes en su primera asamblea con un condenado a quince meses de prisión por el delito de atentado a agente de la autoridad. Sergio González, afiliado a la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), fue detenido durante la huelga general en 2012 y condenado posteriormente, en 2016, por el titular del Penal 2 de Gijón por el delito de atentado y por una falta de lesiones. Fue juzgado con otros miembros de un piquete informativo por un enfrentamiento con la Policía Nacional en un establecimiento comercial de la calle Langreo.

Esta persona asistió a la reunión en la que se constituyó la plataforma y en la primera asamblea, pública y abierta, que se celebró el jueves en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón-Sur. «Acudí a título particular, sin representar a ningún colectivo ni sindicato y no quiero que el Observatorio se vea ni mínimamente perjudicado por mi presencia allí», explicó ayer Sergio González a EL COMERCIO, quien considera que «mi detención se produjo hace años en el marco de una huelga general y debido a mi compromiso social, no tengo nada que ocultar ni nada que esconder, entiendo que las circunstancias de mi detención no tienen que ver con las actitudes contra las que lucha el Observatorio».

Aún manteniendo su argumento, apunta que dará «un paso atrás» para no perjudicar «el trabajo y los principios con los que nace el Observatorio». Entre los puntos que se aprobaron en el primer encuentro de los representantes de las entidades participantes está «la expulsión de todos los espacios municipales deportivos de aquellas personas que tengan una condena firme o hayan participado de manera probada en acciones violentas en torno al deporte y la expulsión de todos los grupos violentos organizados en torno al fútbol», según señalaron en el comunicado emitido por la plataforma tras su primer encuentro.

Los portavoces del Observatorio señalaron ayer que «condenan cualquier tipo de violencia», pero puntualizan que «no se puede comparar el contexto en el que se produjo la detención de Sergio con los numerosos actos violentos y agresiones protagonizadas por los ultras durante los últimos años».

Desde el Observatorio Contra la Violencia, abundan sus responsables, continuarán trabajando «con la máxima transparencia y responsabilidad para erradicar la violencia de las calles de Gijón». «Es la primera vez que todos los agentes sociales y políticos y distintos estamentos de la ciudad estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas contundentes para acabar con la violencia y principalmente con la violencia relacionada con el movimiento ultra», señalan las mismas fuentes. Añaden que sus asambleas «son públicas y en ellas pueden participar todos aquellos ciudadanos que lo deseen, no es comparable con la reunión de la directiva del Sporting con miembros de Ultra Boys que tienen medidas de alejamiento de El Molinón porque en ese caso fueron convocados a las instalaciones de Mareo. El sentido es radicalmente diferente».

La plataforma se constituyó hace apenas tres semanas tras el ataque de aficionados radicales del Sporting a los clientes de un bar de Cimavilla. Por esos hechos fueron detenidos ocho ultras, uno de los cuales permanece en prisión provisional y los otros fueron puestos en libertad con cargos. Apenas dos días después, EL COMERCIO desvelaba la reunión mantenida entre el consejo de administración del Sporting y cuatro miembros de Ultra Boys, dos de ellos con una orden de alejamiento de El Molinón por los graves altercados con agentes de la Policía Nacional antes del derbi contra el Oviedo en septiembre. Están aún a la espera de juicio.

Esa misma semana todos los grupos municipales del Ayuntamiento firmaban una declaración institucional en las que rechazaban la violencia en torno al fútbol y se ponía en marcha el Observatorio Contra la Violencia. Entre las primeras medidas que impulsó fue la constitución de «un grupo de trabajo que investigue e inicie un procedimiento que finalice en un informe final donde se plantee el diagnóstico de la situación que se vive en torno a la violencia de los ultras en Gijón y las medidas concretas a desarrollar para erradicar estas actitudes en los espacios en los que se desarrolla».

En la primera asamblea celebrada el pasado jueves participaron representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento. La próxima reunión se celebrará los próximos días, una vez que el Consistorio mantenga un nuevo encuentro con los dirigentes del Sporting.