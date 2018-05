Un perro, el origen de la trifulca en un bar que se saldó con dos heridos y denuncias cruzadas Mientras que los hosteleros aseguran que fueron los dos hombres que entraron en el local los que se enfrentaron a ellos, los clientes mantienen lo contrario O. SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 28 mayo 2018, 02:02

Versiones contradictorias y denuncias cruzadas. El único punto de convergencia de los relatos enfrentados es el pequeño perro que se encontraba en el bar de la avenida de Manuel Llaneza en el que el sábado por la tarde se produjo un incidente entre los dueños del negocio y dos clientes.

Mientras que los hosteleros aseguran que fueron los dos hombres que entraron en el local los que se enfrentaron a ellos, los clientes mantienen lo contrario. «Entraron, estaban bebidos y pidieron dos consumiciones, empezaron a faltarnos y a increparnos porque el perro estaba en el local y entonces les pedimos que se fuesen. Rompieron un vaso y me intentaron agredir y mi pareja, al intentar separarnos, sufrió un corte en el brazo», señala el propietario del bar.

La otra parte, en palabras de la mujer de uno de los clientes, mantiene que fue el hostelero «el que rompió un vaso contra la barra y les atacó». «Mi marido y el compañero no estaban bebidos, venían de trabajar y entraron a tomar algo, estaba comentando entre ellos que no les parecía normal que tuviesen el perro en un bar en el que había comida y entonces el hombre que estaba detrás de la barra se puso con un energúmeno», relata. «Se puede no ser animalista y ser buena persona», considera. En el altercado su marido sufrió también un corte en la mano por el que fue atendido en el Hospital de Cabueñes.

Ambas partes han interpuesto sendas denuncias en la Comisaría. La Policía Nacional investiga ahora lo ocurrido para tratar de depurar responsabilidades.