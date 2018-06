«Se ha perdido el principio de respeto y no solo a la Policía Nacional» Pepe González Sanavia, nuevo secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Asturias. / DAMIÁN ARIENZA Pepe González, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Asturias: «Hay una investigación reservada a los agentes en Poniente, pero es objetivo que si te están dando una orden se debe cumplir» OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 3 junio 2018, 01:12

Pepe González Sanavia ha tomado las riendas de la secretaría general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Asturias con la intención de mantener la línea continuista de su predecesor, Matías Castaño, quien puso el punto y final a su representación sindical tras ocho años de trabajo. «Si las cosas funcionan y van bien lo mejor es no hacer cambios», considera González Sanavia, destinado hasta el 8 de mayo en la centralita del 091 de la Jefatura Superior y quien durante 16 años estuvo destinado en la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Madrid.

-Hace una semana se difundía de forma masiva un vídeo de dos agentes de la Comisaría de Gijón en los que se veía cómo uno de ellos golpeaba a un joven y se dirigía a él con la frase «te voy a reventar». ¿Qué opina al respecto?

-Hay un investigación abierta y hay que ser muy cauteloso. No somos quién para hablar de ello porque, además, los dos agentes no son afiliados del SUP. Lo que sí está claro, no solo para este caso concreto, es que si un policía está en una actuación y te está dando una orden lo suyo es obedecer al agente de la autoridad. Y otro dato objetivo es que grabar una actuación de la Policía y difundirla es delito. Por lo tanto, se investigará y se actuará consecuentemente.

-¿Daña la imagen de la Policía Nacional?

-Hasta cierto punto se puede justificar una violencia verbal en una actuación. Hay que ver todo lo que ocurrió, no solo un fragmento de un vídeo. Está claro que en los últimos tiempos se ha perdido el principio de autoridad, y no solo en lo que se refiere a la Policía.

-Llegó al cargo tres semanas antes de la moción de censura del Gobierno con el que habían aprobado las mejoras salariales. ¿Temen ahora que no se lleguen a materializar?

-Todos los partidos políticos estaban de acuerdo con la necesidad de la equiparación de los salarios de los policías nacionales, así que esperemos y confiemos en que los puntos de la negociación ya aprobados se mantengan. Incidir puede que incida el cambio de presidente, pero esperemos que sea solo en los plazos y no en el contenido de los acuerdos. Hay incertidumbre para todos los colectivos, y para el nuestro también.

-¿Cuáles son esos plazos que se barajan?

-Para la nómina del mes de julio ya se preveía una subida para paulatinamente ir incrementando hasta los 200 euros aproximados.

-¿Lo considera un buen acuerdo?

-Sí, está claro que todo se puede mejorar, pero estamos satisfechos por el acuerdo de la subida en las nóminas. Habíamos sufrido una pérdida muy grande de poder adquisitivo en los últimos años. El siguiente objetivo es conformar mesas de negociación con el objetivo de mejorar pensiones y otros aspectos que entendíamos que se tenían que negociar por separado a la equiparación salarial.

-¿A qué otras necesidades se enfrentan?

-Falta de personal, carencia de material, dinero... Las mismas necesidades que llevamos teniendo desde hace más de veinte años.

La tasa de reposición

-Desde el Ayuntamiento consideran que no se puede garantizar la seguridad de la ciudad con el déficit de policías locales derivado de la tasa estatal de reposición. ¿En la Policía Nacional ocurre lo mismo?

-Hay un déficit del 20% de los puestos del catálogo. La tasa de reposición es muy pequeña, lo que redunda en una gran carencia de personal, tanto en la Comisaría de Gijón como en las del resto de Asturias. A eso hay que sumar el altísimo volumen de trabajo que se presenta en esta ciudad durante el verano, cuando casi se duplica la población. Los compañeros se tienen que multiplicar para atender las necesidades. En otras zonas de gran afluencia turística llevan policías en comisión de servicios, aquí no. A lo que hay que sumar que un tercio de la plantilla se va de vacaciones.

-Mucha gente en las calles y pocos efectivos...

-Efectivamente. A lo que debe sumarse el problema preocupante de la permisividad en cuando al horario de cierre de los establecimientos hosteleros. Que los bares puedan abrir hasta tan tarde genera problemas de inseguridad por todos los componentes que conlleva. Hay pocas ciudades tan permisivas como Gijón en ese aspecto.