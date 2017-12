Pérez reprocha a Ardura que no le trasladase su postura sobre una moción de censura José María Pérez en un pleno del Ayuntamiento de Gijón. / J. PETEIRO Asegura que él como portavoz y el resto de ediles socialistas han sido ajenos a su oferta de negociación a Xixón e IU «sin líneas rojas» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 3 diciembre 2017, 01:25

Se abre la primera brecha entre la nueva dirección local socialista 'barbonista' y 'sanchista' y el PSOE institucional representado por los concejales que desarrollan su labor en el Ayuntamiento. El portavoz municipal y expresidente de la comisión gestora local, José María Pérez, reprochó ayer al nuevo secretario general de la agrupación local, Iván Fernández Ardura, su posicionamiento público a favor de abrir negociaciones con Xixón Sí Puede e IU para desbancar a Foro del gobierno local. Ardura se mostró partidario de pactar si es posible una moción de censura sin «líneas rojas» como exigir que la Alcaldía sea para los socialistas como fuerza más votada de la izquierda.

«Conocidas las declaraciones del secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón de la que se hacen eco diversos medios, quiero señalar que desconozco las mismas, los términos en que se hayan producido y las razones, si las hubiera, que las motivan», indicó.

Pérez quiso dejar claro que lo que se manifiesta en esas declaraciones «no ha sido objeto de discusión en ninguna reunión de la comisión ejecutiva de la agrupación ni tampoco en ninguna conversación con el grupo municipal ni conmigo mismo como portavoz».

Además, el líder de la oposición en el Ayuntamiento explicó que la postura que ha mantenido el grupo socialista en relación con este tema se ha sometido a debate con la militancia repetidas veces en este mandato. «Conviene recordar que en Gijón gobierna la derecha a pesar del PSOE y que la posición adoptada por nuestro partido ante la constitución del Ayuntamiento el 13 de junio de 2015, que acabó con Xixón Sí Puede facilitando la elección de Moriyón como alcaldesa, se debatió con la militancia en reuniones celebradas en la Casa del Pueblo», indicó. «Posteriormente, este asunto también fue objeto de debate en diferentes encuentros, el último en junio», agregó.

La división en el PSOE gijonés quedó patente después de que Ardura se impusiera el pasado domingo con una candidatura de integración en la asamblea por solo 27 votos al concejal Monchu García, quien, al igual que Pérez, está muy distanciado en este momento tanto de XSP como de IU. La crisis entre las dos facciones socialistas puede ir a más en los próximos meses, a pesar de que Ardura presumió anteayer de mantener una comunicación fluida con los siete ediles, entre los que se encuentra Celso Ordiales, afín al 'barbonismo'.

Miran a 2019

Las dos formaciones aludidas por el nuevo secretario socialista reaccionaron ayer a través de sus portavoces municipales, Mario Suárez y Aurelio Martín. El primero aseguró que Xixón Sí Puede trabaja en clave de recuperar la Alcaldía para la izquierda en 2019, lo que no resta disposición a dialogar con el PSOE sobre «proyectos, propuestas e ideas». «Llevamos diciendo desde el principio que esto no era un problemas de personas. No hemos podido coincidir en todo este tiempo con el grupo socialista en cuestiones importantes para nosotros como el IBI diferenciado para ricos, la renta social, el PGO, el representante de la ciudad en la Fundación Cajastur o la ayuda a domicilio», enumeró.

Aurelio Martín valoró el discurso de Ardura. «La propuesta de la moción de censura llega un poco tarde, pero el camino del diálogo debe estar abierto, porque acabará dando fruto si no es ahora a partir de 2019». Martín opinó que «Josechu es un hombre de partido, con cultura de partido, y va a hacer en cada momento lo que decida la nueva ejecutiva».