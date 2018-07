Perros, gatos y tortugas, sobre ruedas David Cebreiros lleva en su taxi a Pilar Díaz Alonso y su perrita 'Kika', recién salida de la peluquería. / J. PAÑEDA 47 vehículos de la flota de Radio Taxi Gijón transportan animales sin coste adicional. «Hay que perder el miedo a viajar con ellos», dicen EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Viernes, 6 julio 2018, 03:59

'Kika' tiene ocho años. Sale de la peluquería recién acicalada y para no estropear su peinado con el viento, se sube a un taxi. Esta perrita de raza Shih Tzu viaja junto a su dueña, Pilar Díaz Alonso, en uno de los vehículos de la flota de Taxi Gijón que admiten mascotas. Son unos 47 y a partir de ahora lucirán en sus traseras el distintivo 'Dog Friendly', el mismo que ya lucen numerosos establecimientos de Gijón. La cooperativa de taxistas se suma así a la campaña 'Yes mi can' promovida por el Ayuntamiento, que llevó el pasado año a que la ciudad fuera reconocida como mejor destino amigable para las mascotas.

El transporte en taxi de animales de compañía es una práctica que lleva permitiéndose desde hace tiempo, pero que aún resulta desconocida para bastante gente, de ahí que los taxistas hayan decidido dar un paso más para promocionarlo.

La propia Pilar se enteró hace unos meses, gracias a una amiga que le comentó la existencia del servicio, que no tiene coste adicional. «Nunca me había planteado que podían ir en taxi». Desde que descubrió esta opción la ha utilizado varias veces. «Es muy útil el típico día que sales de casa a dar un paseo con buen tiempo y de repente te pilla un chaparrón, algo que aquí ocurre a menudo», comenta. También para urgencias: «Cuando el perro se pone malo y lo tienes que llevar al veterinario rápidamente es lo más cómodo».

Recepcionista del centro veterinario Montevil, Alba Rodríguez trabajó durante seis años en la central de Radio Taxi y ahora es ella quien llama, a menudo, para solicitar un transporte para los clientes del establecimiento. «Del servicio se aprovechan canarios, conejos y gatos, que por supuesto no suelen pasear por la calle como sí lo hacen los perros», confirma. «Una vez conocen la posibilidad, muchos repiten, sobre todo cuando hace mal tiempo».

David Cebreiros Chamoso es uno de los taxistas 'amigo de las mascotas' que circulan por Gijón. Asegura que todos los días recibe desde la central alguna solicitud para realizar un trayecto de este tipo. «Muchos piensan que las mascotas solo pueden ir en bus y se sorprenden al conocer que también se permiten en los taxis.

Basta con especificar el tamaño del animal para que las teleoperadoras sepan qué coche enviar», indica. Actualmente, de los 62 taxis que componen la flota 41 realizan trayectos con perros pequeños. De ellos, veinticinco no tienen problema en llevar a canes medianos y nueve se atreven con los grandes.

Conejos y tortugas

«He llevado perros, gatos, conejos... ¡Y hasta tortugas!», ríe Carmen González, también taxista. «Los usuarios tienen que perder el miedo a coger un taxi con su animal de compañía», defiende. «Es una opción muy cómoda e interesante». Y segura, porque «los coches disponen de anclajes para enganchar las correas, aunque en ciudad no son obligatorios».

Se pueden llevar en transportín, portados por sus dueños o en el maletero. «Los coches están especialmente equipados con una red protectora que impide que los más grandes, que viajan en el maletero, pasen al asiento trasero», explica.

En cuanto a la limpieza del vehículo, asegura que no se ve afectada, ya que «si los dueños saben que los animales sueltan mucho pelo vienen con alguna manta para proteger los asientos». «Basta con tener algo de sentido común», apunta Pilar, «y tratar el vehículo como si fuera el tuyo propio». En Gijón, ciudad 'dog friendly', las mascotas viajan en taxi.