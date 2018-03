Pesca aumenta en 171.870 kilos la cuota de xarda para la flota asturiana Un total de 151 barcos dispondrán de 1.547.487 kilos y podrán capturar un máximo de 3.000 por tripulante y semana MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 29 marzo 2018, 02:54

La flota artesanal asturiana ha visto incrementada su cuota de xarda para este año en 171.870 kilos, hasta llegar a un total de 1.547.487. Así lo indica una resolución de la Secretaría General de Pesca, publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se revisa la cuota inicialmente concedida, que era de 1.355.616,84 kilos, «debido a la disponibilidad de la cantidad de cuota de caballa -xarda- correspondiente a la flexibilidad interanual».

De la cantidad total, se reservan 20.000 kilos para pesca accidental, con el fin de evitar descartes y hay unos topes de 200 kilos por embarcación en su cómputo semanal. Las embarcaciones con cuota para pesca dirigida (no fortuita) no podrán hacer uso de la cuota destinada a pesca accidental hasta que no hayan agotado su cuota. Se establece para ello unos topes de capturas de xarda de 3.000 kilos por tripulante y semana. Las cuotas asignadas a las embarcaciones asturianas -151 participarán en la campaña- son muy dispares y van desde los 25.259 kilos concedidos al 'Playa de Luarca' (Luarca) o los 24.900 del 'Siempre San Pablo' (Puerto de Vega) a los 1.218 del 'Andiño Txiki' (Gijón) o los solo 430 del 'Nueva Mariega' (Oviñana).

La flota de bajura asturiana ve así mejorada su cuota de xarda para esta campaña y podrá actuar en las zonas pesqueras 8c (litoral cantábrico) y 9a (costa portuguesa). Pero no serán los únicos que salgan a faenar esta especie, ya que la Secretaría General de Pesca también ha distribuido, en este caso de manera provisional, las cuotas para el resto de las flotas del Cantábrico. Los barcos con base en los puertos de Guipúzcoa y Vizcaya dispondrán de 3.869.081 kilos, los cántabros, de 2.368.215 kilos; los lucenses, de 607.884 kilos, y los coruñeses, de 724.441 kilos.

En cada caso, además, las cuotas se distribuyen de manera particularizada en cada buque, en base a unos derechos de captura históricos adquiridos en los últimos años.