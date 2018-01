El PP pide a Foro un pacto para evitar la «agonía de cesión a la izquierda» El concejal Pablo González defendió la labor de su grupo municipal. / AURELIO FLÓREZ «Opinaré de mi ciudad tantas veces como crea oportuno. Solo faltaría», replica Mercedes Fernández a Couto SARA GARCÍA ANTÓN GIJÓN. Jueves, 4 enero 2018, 01:11

La batalla entre Foro y PP a cuenta de la propuesta de la presidenta regional de este último partido, Mercedes Fernández, de que la alcaldesa de Gijón presentara una cuestión de confianza no cesa. Ayer los disparos salieron de las filas populares, en respuesta a las críticas del portavoz de Foro en Gijón y, también, secretario general del partido en el concejo. Y los encargados de poner voz a la respuesta fueron la propia Fernández y Pablo González, concejal popular en Gijón.

De «agresivas y nerviosas» calificó la formación popular en Gijón las palabras de Fernando Couto, quien acusaba a Fernández de «enredar» para dar visibilidad al PP gijonés. Al tiempo que le recordaba al también teniente de alcalde que fue precisamente el tener que acudir a una prórroga presupuestaria -un «fracaso al que cínicamente Foro Gijón no le da ninguna importancia»- el motivo esgrimido por Francisco Álvarez-Cascos hace cinco años para disolver el Parlamento y dar por concluida «una corta legislatura» para convocar después elecciones anticipadas. «Lo que entonces era un drama -apostilló Pablo González- ahora parece ser un vodevil protagonizado por Carmen Moriyón, con Fernando Couto como telonero». Una intervención criticando a Fernández, la de este último, que en el PP gijonés entienden solo tiene un objetivo: «Despistar sobre su insolvencia política para gestionar la ciudad».

«En el Partido Popular de Gijón no aceptamos lecciones de un gobierno con fecha de caducidad cercana que descalifica a quienes les han tenido la mano; una mano decisiva, para aprobar los presupuestos de 2017», incide González, quien defendió la labor realizada por su grupo municipal, «con solo tres concejales». «Somos los que más propuestas hemos tramitado en el Pleno», insistió, además de replicar a Couto que de las 97 propuestas realizadas más de la mitad se aprobaron (53) mientras que «la mayoría de las 44 restantes fueron rechazadas por el voto conjunto de Foro y Podemos».

Y es que la relación de Xixón Sí Puede con el equipo de gobierno centra buena parte de las críticas populares, que reclaman a la alcaldesa, Carmen Moriyón, que «no convierta los 17 meses que quedan hasta las elecciones en una agonía de cesión continua a la izquierda». Así, la instan a presentar un proyecto de presupuestos municipales y a intentar pactar «unos mínimos para que Gijón no siga retrocediendo».

«Rancio estilo machista»

«Lo único cierto en todo este esperpento foristas es su incapacidad para liderar Gijón, su inutilidad como gobierno de la ciudad y el empeño en arremeter contra los intereses de sus votantes, aprobando políticas dictadas por Xixón Sí Puede de espaldas a los intereses de los gijoneses», abundó el PP local, que también calificó de «rancio estilo machista» las críticas de Couto a Mercedes Fernández. «Sus declaraciones están fuera de lugar en una ciudad que espera soluciones de su Ayuntamiento y demuestran el infantil intento de la alcaldesa para esconderse detrás de unas declaraciones polémicas e intentar disimular su fracaso», sentenció.

Y, mientras, Mercedes Fernández defendía ayer su derecho a opinar sobre cuestiones políticas en general y del día a día gijonés, en particular. «Solo faltaría que quienes estamos en política no pudiéramos opinar», decía la secretaría general del PP asturiano. Además, recordaba, «yo soy gijonesa». Y, advirtió, «sin faltar el respeto a nadie, que no lo hice, opinaré de mi ciudad tantas veces como crea oportuno». «Cristina Coto -remarcó sobre la presidenta de Foro Asturias- opina un día sí y otro también sobre asuntos del Ayuntamiento de Oviedo». «Y a mí me parece espléndido», remató.