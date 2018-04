En la piel de quienes no pueden ver Una joven comienza el circuito organizado por la ONCE en el Museo del Ferrocarril. / DAMIÁN ARIENZA «Nunca antes me había preguntado cómo se las arreglaban. Da mucha angustia pensar que te puedes chocar», señala una alumna del Lloréu Más de doscientos estudiantes participan en el circuito de movilidad de la ONCE EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 19 abril 2018, 03:15

«Nunca me había puesto en la piel de un invidente». Claudia Vallina tiene 11 años y estudia 6º de Primaria en el colegio Lloréu. Ayer experimentó lo que siente una persona con discapacidad visual cuando camina por la calle y tiene que salvar diversos obstáculos. Escalones, aceras estrechas u otros viandantes se convierten en barreras cotidianas para quienes están privados del sentido de la vista. «Da mucha angustia pensar que te vas a chocar con algo», confesaba Claudia tras quitarse el antifaz de la ONCE que despertó su empatía hacia los invidentes. «Cuando me encuentro con ellos por la ciudad los trato, obviamente, con respeto y procuro no estorbarles, pero no me preguntaba cómo se las arreglaban». Hasta que lo descubrió en el Museo del Ferrocarril, gracias a la Semana de la ONCE que se celebra en Gijón hasta el próximo día 24.

«El objetivo de estas jornadas es que la gente conozca lo que hay detrás del cupón», sostiene Aitana Martínez, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE. En Asturias hay alrededor de 1.600 afiliados a quienes se les presta «una atención individualizada, orientada a cada etapa vital desde los cero hasta los cien años». Desde la estimulación sensorial temprana en bebés hasta la tiflotecnología -adaptación de las tecnologías a la baja visión-, maestros, técnicos de rehabilitación e instructores tratan de dotar a los invidentes de herramientas que faciliten su vida cotidiana y les hagan sentirse «un poquito menos ciegos».

«Creo que ser invidente no es sencillo», valoraba Francisco Javier Arnesto tras la visita. «Conocen un idioma que la mayoría de nosotros no podríamos aprender y tienen dificultades, pero también he visto que con herramientas adaptadas pueden estudiar y hacer lo mismo que cualquiera de nosotros».