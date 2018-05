«El piso estaba lleno de basura y suciedad, lo único limpio era el cuchillo» Celestino G. V., durante el juicio en la Audiencia Provincial. / J. PETEIRO Los policías que hallaron el cadáver de Silvia Hernández declaran que el acusado cambió de versión ya que al principio culpó a otras dos mujeres OLAYA SUÁREZ Gijón Miércoles, 30 mayo 2018, 03:01

«La casa estaba muy, muy desordenada y llena de basura y suciedad, lo único que había limpio era el cuchillo que encontramos encima de la cama de una de las habitaciones». Los agentes de la Policía Nacional que ayer declararon en el juicio por el crimen de Silvia Hernández -que se celebra en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con jurado popular- coincidieron al señalar que el domicilio de la calle Carpinteros, en Roces, en el que residía la pareja, estaba en «condiciones insalubres».

Fue allí donde la mañana del 14 de marzo de 2016 hallaron el cadáver de la mujer, de 34 años, después de que el ahora acusado, Celestino G. V., llamase al 112 para avisar de que su compañera sentimental estaba inconsciente y no respondía a estímulos. «Cuando llegamos él nos dijo que dos días antes su pareja había sido atacada por dos mujeres que le robaron y que resultó herida, fue luego, ya en Comisaría, cuando cambió su versión y manifestó que habían tenido una discusión y durante el forcejeo se cortó con un cuchillo», relataron los agentes.

Durante su testimonio en la segunda vista del juicio oral, ratificaron que los vecinos escucharon los gritos de auxilio de la mujer, si bien «no le dieron importancia porque las peleas entre ambos eran habituales». «Comentaron que la pareja era problemática y que cada poco tenían que llamar a la Policía», abundaron. Ambos tenían condenas por malos tratos y habían tenido vigentes órdenes de alejamiento mutuas que incumplían de forma sistemática. Cuando murió, Silvia tenía pendiente un juicio por quebrantamiento de condena.

El cuerpo sin vida de la víctima yacía encima de una cama. «Llevaba puesto un pantalón de chándal, un jersey y de la sangre y la nariz le salía sangre que estaba aparentemente seca, no era una sangre reciente», señaló uno de los agentes que participó en la inspección ocular del piso. La Fiscalía considera que Celestino V. G. apuñaló a su pareja y la dejó agonizar durante un día hasta desangrarse. En su declaración el primer día del juicio el procesado lo negó y alegó que ella había intentado suicidarse cortándose las venas y al intentar arrebatarle el cuchillo pudo resultar herida, si bien no se percató de las dos lesiones por arma blanca que presentaba en el costado y que le afectaron órganos vitales.

Durante la vista oral se mostró a los miembros del jurado el cuchillo y se escucharon las grabaciones de las llamadas de la víctima al 112, así como la del acusado al Samur. En esta última, el procesado se mostraba nervioso y avisaba de que la mujer sangraba por la nariz y por la boca y no respiraba. Aportó la versión del falso atraco y que ella, pese a su insistencia, no había querido ir al médico. El abogado de la defensa solicita la libre absolución para su defendido. La Fiscalía y la abogacía del Estado piden 22 años de cárcel por el delito homicidio, mientras que la acusación particular y popular, ejercida esta última por la Asociación de Abogadas para la Igualdad, consideran que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato y piden 27 años de cárcel y la prisión permanente revisable al apreciar las agravantes de desprecio de género y parentesco.