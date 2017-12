Pitido final a la contienda del fútbol base Propuesta de convenio. Documentos con parte del texto enmendado por los clubes de fútbol base a la propuesta municipal. / E. C. El Ayuntamiento aprobará en enero el nuevo convenio, obligatorio para los clubes | Cinco equipos que ocupan campos municipales se muestran disconformes y el concejal de Deportes asegura que «no baraja otra opción» que la firma ANDRÉS PRESEDO GIJÓN. Domingo, 24 diciembre 2017, 01:00

Ya no hay vuelta atrás ni opción a más negociación. Después de nueve meses de intensas conversaciones entre el Ayuntamiento de Gijón, a través de la Concejalía de Deportes, y los representantes de cinco de los clubes de fútbol base de la ciudad que ocupan terrenos de titularidad municipal se ha llegado a un punto final.

En enero, la junta de gobierno aprobará el texto del nuevo convenio, que deberán firmar todos los equipos que disfrutan de campos de titularidad pública en Gijón. En este documento, se regulan las relaciones entre la propiedad de los terrenos de juego, es decir, el Ayuntamiento, y los concesionarios, los clubes de fútbol base afectados. El articulado del nuevo convenio, unificado para todos, sigue siendo motivo de controversia y hay equipos que ya avanzan su total desacuerdo con muchos detalles, hasta el punto de plantearse una negativa a la rúbrica. Por su parte, el concejal de Deportes, Jesús Martínez Salvador, aseguró a EL COMERCIO que «no barajo otra opción» que la firma por parte de todos los clubes de este documento para regular el uso de estas instalaciones municipales después de una negociación de varios meses.

Texto reivindicativo

En el frente opuesto al texto del convenio que aprobará el Ayuntamiento están equipos como el Manuel Rubio, Arenal, Llano 2000, Roces y Montevil, que han mantenido el pulso en defensa de sus intereses durante más de nueve meses de negociaciones. Sus diferencias se centran en aspectos derivados tanto del uso de los campos, con la obligatoriedad de ceder horas de entrenamiento a otros equipos de la ciudad, como de los detalles sobre la gestión de la cantina, obtención y gestión de licencias, responsabilidades de índole civil.

Tampoco les convencen cuestiones como la obligatoriedad de dejar el campo en manos del Ayuntamiento, si fueran requeridos a ello, en un plazo de noventa días y sin derecho a indemnización alguna.

Todo ello fue incluido en un texto remitido la pasada semana a los grupos municipales (excepto Ciudadanos), pero no ha tenido, ni tendrá, incidencia alguna en el texto final propuesto. Así lo confirmó a este periódico Jesús Martínez Salvador, quien apuntó que «las alegaciones, tras ser estudiadas por Patrimonio y por los servicios jurídicos municipales, no van a ser aceptadas», y añadió que «después de meses de negociaciones y de dar por buenas algunas de las demandas de los clubes, hemos llegado al punto final. El texto será aprobado por junta de gobierno y cuento con que todos lo acepten. No barajo otra opción».

Martínez Salvador, sobre la posibilidad de desalojo, apuntó que en los actuales convenios se puede aplicar con un plazo de treinta días. En el nuevo serán noventa días. «En eso, salen claramente ganando», dijo. Además, se felicitó de que ya sean varios los equipos que están utilizando los campos municipales, tanto el del Gijón Industrial como los de La Braña y Llano 2000, cumpliendo el mandato del Pleno municipal.