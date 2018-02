Plaga de topos en el metrotrén Las charangas levantan a los muertos de El Sucu y devuelven El Jardín a los años 80 | La animada percusión de Os Brasileiros do Xixón y de Los Restallones marcó la segunda jornada del concurso, que se decidirá hoy en el desfile ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Lunes, 12 febrero 2018, 01:04

Años después de abrir las entrañas de la ciudad para instalar las vías del metrotrén, el agua es el único elemento que discurre por el subsuelo gijonés. En el particular universo de las charangas, sin embargo, esto no es del todo así. Una nutrida población de topos vive ahora por esos lares y, lejos de abandonarlos, se están planteando la independencia. Así arrancó su actuación en la segunda jornada del concurso de charangas Xareu nel Ñeru, cuyos animales se atrevieron a cantar sobre temas tan terrenales como el plan de vías o el estado de la sanidad. «Nuestro consejero es como los topos, se esconde y no sale del hoyo. Que venga a Cabueñes, necesita más personal y estamos hasta el moño», reivindicaron.

El concurso, que se definirá hoy con el pasacalles charanguero, alcanzó ayer varios picos de decibelios por culpa de dos de sus charangas más ruidosas: Os Brasileiros do Xixón y Los Restallones. Los primeros apostaron por unos disfraces llamativos y reflectantes, fieles a su estilo, y con unas letras que tocaron desde la política local hasta las farturas propias de estas fechas. Los segundos, por su parte, apostaron por un relato medieval en el que una princesa se enamora perdidamente de un campesino. Todo ello, mirando de reojo los tiempos que corren: «Toy harto de trabayar para llenar tu barriga. Toy afamiáu, hipotecáu y ya no me da ni para un culín», cantaron.

El conductor de la gala, Agustín Fernández, quiso dedicar parte de la ceremonia a homenajear a Rosabel Berrocal, una de las responsables de que Gijón disfrute anualmente de la presencia de una sardina -o de dos, como en los últimos años- y que se jubila próximamente. «Gijón hace suya la sardina cada año, y eso es lo más importante», destacó.

Un viaje por el Principado

Los Gijonudos volvieron al escenario después de su regreso del pasado año con un espectáculo en el que la protagonista fue Asturias. Su fórmula, la de varias mariposas guiando a una familia de turistas de la meseta por las bondades de la región. Tracaná, por su parte, levantó a los muertos del cementerio de El Sucu. En un espectáculo en el que primó el terror -con homenaje a 'Thriller', entre otros momentos destacados-, Cataluña y el metrotrén coparon sus letras.

Los integrantes de Kop'a Vino apostaron por una llamativa puesta en escena en el que se revivía el ambiente de la discoteca El Jardín en los años 80. Los versos nostálgicos, sin embargo, convivieron con asuntos tan variopintos como la nueva normativa del reciclaje o la calidad del aire.

