La oposición reclama «celeridad» para cumplir con los plazos del plan de vías Sondeos en los terrenos del plan de vías, a principios de junio. / J. PETEIRO David Alonso, consejero en Gijón al Norte, pide que el nuevo convenio pase por el Consejo de Ministros antes de agosto IVÁN VILLAR GIJÓN. Domingo, 8 julio 2018, 01:51

Después de que el viernes, en el primer encuentro que celebraban desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez las tres administraciones implicadas en el desarrollo del plan de vías, el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, manifestara su intención de respetar los plazos y proyectos ya pactados por el Ministerio de Fomento con Ayuntamiento y Principado, los grupos situados en la oposición en los tres niveles administrativos aseguraron que se mantendran «vigilantes» sobre en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

David Alonso, concejal de Xixón Sí Puede y miembro del consejo de administración de Gijón al Norte, se mostró «contento» por las declaraciones de Saura y consideró «una buena decisión que no vayan a parar nada ni del plan de vías ni del túnel del metrotrén». Señaló que, pese a los «matices» que pueda haber entre las diferentes formaciones políticas, «hay un consenso general sobre el proyecto y la opción más sensata es lanzarlo como está y no volver a revisarlo. Ya lleva 16 años revisándose». Aseguró dar «credibilidad» a los nuevos responsables de Fomento, «la misma que le otorgaba a Íñigo de la Serna», si bien añadió que «no me voy a dormir en los laureles ni pienso ser ingenuo. Y, pese a la confianza en sus palabras, estaremos vigilantes».

Indicó que la primera promesa que espera ver cumplida es la licitación del contrato para modificar el plan especial de ordenación de los terrenos situados al oeste del parque del Tren de la Libertad. El secretario de Infraestructuras aseguró en la reunión con Ayuntamiento y Principado que el proceso de contratación se abrirá la próxima semana. «El viernes veremos si lo han hecho». Alonso manifestó además su deseo de que el nuevo convenio entre las tres administraciones, aprobado ya por el consejo de administración de Gijón al Norte y por el Pleno del Ayuntamiento, sea ratificado por el Consejo de Ministros antes de agosto. «Ya llevamos cinco meses de retraso sobre lo previsto. Que no sean siete», advirtió.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, también consideró «un paso importante que las tres administraciones se hayan reunido de una forma más o menos rápida». A partir de este encuentro, cree que «lo que cabe esperar es que los compromisos se vayan cumpliendo sin demoras ni dilaciones. Ojalá el nuevo Gobierno tenga más celeridad en los plazos que el anterior, porque hay tiempos que ya se están incumpliendo».

José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, se muestra igualmente optimista. «Nos parece muy importante que el proyecto vaya a seguir adelante en la línea de los acuerdos pactados entre todos, porque el consenso social y político es la fuerza que hará que llegue a buen fin». No obstante, también prometió «seguir vigilando que los plazos se cumplan según lo previsto y que las actuaciones aparezcan reflejadas en los sucesivos presupuestos». Pidió por otra parte el equipo de gobierno municipal que informe al Consejo Social de la ciudad y a todos los grupos municipales de los acuerdos alcanzados el viernes.

Menos confianza tiene el PP. Su portavoz, Pablo González, advierte de que «hasta que el convenio no esté aprobado por el Consejo de Ministros y las licitaciones publicadas, solo tendremos buenas palabras. Y el PSOE siempre arruina los proyectos para Gijón de la misma manera, pasando de las buenas palabras a la inacción».