«Este año va a ser un poco difícil salir a la calle para empezar a hacer servicios» Valentín Cuesta, en la sede de la Agrupación de Protección Civil, en la Jefatura de la Policía Local. / A. FLÓREZ «Queremos que los actuales voluntarios den un paso adelante, que no se queden a la espera. Tienen las puertas abiertas»Valentín Cuesta Tuero Nuevo jefe de la Agrupación de Protección Civil de Gijón MARCO MENÉNDEZ gijón. Martes, 11 julio 2017, 02:01

Valentín Cuesta Tuero es el nuevo jefe de Protección Civil de Gijón. Jubilado tras 39 años de servicio como bombero, fue uno de los encargados de poner en marcha este departamento en 1984, después de la experiencia que les supuso realizar estas funciones durante el Mundial'82. En 1994 dejó Protección Civil y ahora es el encargado de relanzarlo, con una gestión enteramente municipal, aunque asumiendo la coordinación del trabajo. Quien se quiera apuntar a la nueva Protección Civil, puede pasar por la Jefatura de la Policía Local, de 10 a 12.

-Los ciudadanos quieren saber si ahora mismo Gijón tiene servicio de Protección Civil.

-No, porque no sabremos con qué podemos contar hasta que nos pasen los poderes sobre lo que hay en la actualidad. Ahora tenemos apuntadas 15 personas, pero hay que preparar a la gente, hacer unos cursillos para que puedan salir a la calle. Se puede contar con los actuales voluntarios perfectamente. No venimos a echar a nadie del voluntariado.

«No pretendemos que la seguridad de Gijón dependa solo de Protección Civil»«No venimos a cargarnos de medallas, sino a trabajar con la Policía y los Bomberos»

-Entonces, ¿esas 15 personas apuntadas son nuevas?

-No. Hay gente de la anterior etapa, que ya estaban conmigo, y otras que estaban con Bernardo Canga, lo dejaron y ahora volvieron a apuntarse. Pero será necesario que hagan unos cursillos. Este año va a ser un poco difícil salir a la calle para empezar a hacer servicios. Si vinieran unos cuantos de los actuales voluntarios se podría empezar a trabajar. Ellos siguen siendo Protección Civil, nunca dejaron de serlo.

-¿Los actuales voluntarios tendrían que pasar por aquí para apuntarse?

-Sí. Quien quiera seguir en Protección Civil, que nos lo comunique y ya está. Sería más fácil si tuviéramos los ficheros de toda la gente para tener una reunión y que decidieran quién se queda y quién se marcha.

-Ellos dicen que aún no saben nada. ¿Cómo van a informarles?

-Lógicamente tendremos una reunión, pero como todavía no tenemos acceso a esa información, no podemos aclarar las cosas. Por supuesto, el que tenga interés en continuar, puede pasar por aquí (Jefatura de la Policía Local) y comunicarnos que podemos contar con él. Pero que tengan claro que queremos contar con todos los voluntarios, no hay ningún problema. Si vienen todos, estupendo.

-Los voluntarios se quejaban de que no se renovaban los equipos. ¿Cómo está ese asunto?

-Está perfectamente. No va a haber ningún problema por parte del Ayuntamiento. Se contará con todo el material que requiera el servicio.

-¿Tienen marcado algún plazo?

-Todo depende del departamento jurídico del Ayuntamiento para tomar posesión de las instalaciones. Irá un notario para levantar acta de todo lo que hay allí y en el momento en que todo se entregue oficialmente, empezaremos a trabajar.

-¿La idea es mantenerse en la sede de Manuel Llaneza?

-Todavía no lo sabemos, porque depende de la demanda. Por ejemplo, aquí la Oficina de Tráfico ya se queda pequeña y es posible que pase para allí. No se sabe qué se va a hacer exactamente.

-De cara a los ciudadanos, ¿qué supondrá este cambio en Protección Civil?

-Por parte nuestra nada. Se trata solo de la gestión.

-¿La llevará directamente el Ayuntamiento?

-Sí. Hasta ahora había una empresa que lo llevaba, Vaema, pero ahora pasará a ser un voluntariado que funcionaría como cuando se fundó, directamente del Ayuntamiento.

-Entonces, ¿los servicios serán similares a los actuales?

-Se cambiará un poco el modo de trabajar. Hay unas cosas que se pueden aprovechar y otras no. Mi idea es seguir como al principio, volver al origen de lo que era Protección Civil.

-¿Prevén mantener el número de voluntarios, en torno al centenar?

-Sí. Pero no nos vamos a poner un número fijo, ya que hay bajas y altas continuamente, porque depende del trabajo y la disponibilidad de cada uno.

Vaema y Bernardo Canga

-Vaema realizaba servicios fuera de Gijón. ¿A partir de ahora no?

-También se harán, siempre y cuando no haya ningún servicio propio de la ciudad y dependiendo de la gente que tengamos. Incluso, podemos repartirnos. Todo dependerá de las necesidades de Gijón.

-Bernardo Canga, además de jefe honorario, también era coordinador y voluntario. ¿Se podría apuntar a este nuevo modelo?

-No lo sé. Yo no voy a entrar en esos debates. Todo va a empezar desde cero, no va a haber jefes de grupo ni nada. Seremos todos iguales y luego, dependiendo de los servicios, habrá que ir nombrando un responsable de cada cosa. De momento, se empieza todo desde cero.

-Entonces, están a la espera...

-De momento, estamos tomando nota de la gente que quiere apuntarse y esperando a que los actuales voluntarios den un paso adelante, que no se queden a la espera. Tienen las puertas abiertas.

-Por lo que comenta, parece difícil contar con Protección Civil para, por ejemplo, la noche de los fuegos...

-Sí, pero todo está cubierto por otro personal, porque hay 20 interinos de policías municipales y cinco profesionales, con lo que el servicio no va a quedar descolgado. Las emergencias en Gijón van a quedar perfectamente, que no haya ninguna duda. No pretendemos que la seguridad de Gijón dependa solo de los voluntarios de Protección Civil. Somos auxiliares de los profesionales, no los suplantamos.

-Y el resto del año, difícil...

-La pena es que este año prácticamente pasará en blanco. Cuanto antes pudiera contar con los actuales voluntarios mucho mejor, porque así sé a qué atenerme y cuándo podríamos empezar el servicio, pero hasta que no se aclare todo no podremos hablar con la gente. Siento que no hayamos podido explicar más claramente estos temas, porque no hay nada en contra de ellos, todo lo contrario.

-Parece que esta transición depende realmente de los voluntarios actuales.

-Por supuesto. Si vienen, empezaremos a hacer servicios. Pero, si no, hasta que la gente nueva esté preparada no podremos empezar a trabajar.

-Con una dependencia más directa de Bomberos y Policía Local, ¿qué se gana?

-Tendremos un servicio más eficaz, que es lo que interesa. Aquí no venimos a cargarnos con medallas, sino a trabajar conjuntamente

-También mejorará la relación...

-Es lo que pretendemos, porque al final de lo que se trata es de dar un buen servicio a Gijón.