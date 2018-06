«La Policía me tiene hostilidad porque soy diligente y les hago trabajar» Fernando Ángel de la Fuente, a la derecha, junto a su abogado, Ricardo González, al término del juicio. / PALOMA UCHA El abogado acusado de amañar matrimonios entre extranjeros se declara inocente y apunta a una «persecución por el buen hacer profesional» OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 28 junio 2018, 03:08

Fernando Ángel de la Fuente, el abogado acusado de amañar matrimonios entre extranjeros, se defendió ayer de los cargos que pesan sobre él durante el juicio que se celebró en el Penal número 3 de Gijón. «Es todo falso, no he hecho nada ilegal, la Policía me tiene hostilidad porque soy diligente y saco adelante muchos temas de extranjería y les doy trabajo», declaró durante la vista oral.

Solo quiso responder a las preguntas formuladas por su abogado, Ricardo González, acogiéndose a su derecho a no responder a la representante del ministerio fiscal, quien solicita para él una condena de tres años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial y otro de deslealtad profesional. Además de la pena cárcel, solicita el pago de una multa de 6.000 euros y la suspensión del ejercicio de su profesión por periodo de un año.

Está acusado de concertar matrimonios entre personas extranjeras y ciudadanos españoles, «valiéndose de su condición de abogado y aprovechándose de la precaria situación económica y personal de los perjudicados», considera la acusación pública.

La fiscal mantuvo la petición de tres años de cárcel por falsedad documental

Hay, al menos, cuatro casos, entre finales de 2015 y principios de 2016. En tres de esas uniones de hecho constaba la misma dirección, un piso de la calle Pin de Pría, en Pumarín, propiedad de una mujer ecuatoriana que no reside en España desde hace años y de la que el acusado tenía poderes notariales. En otro de los casos figuraba la propia vivienda del abogado.

Delegación del Gobierno

Según declararon los funcionarios policiales del Grupo de Extranjería de la Comisaría de Gijón, las investigaciones se iniciaron a raíz de un correo recibido desde la Delegación del Gobierno en el que alertaban del posible fraude. «En los domicilios en los que supuestamente vivían las parejas, no les conocían. Hicimos las gestiones oportunas y constatamos que no residían allí y tampoco los vecinos los conocían», relataron los policías. El caso quedó visto para sentencia.

El mismo abogado cuenta con una condena de 2008 por tráfico de drogas y proxenetismo. En la actualidad tiene abierto un expediente por el Colegio de Abogados después de que criticase a una víctima de violación por vestir falda en el juicio en el que él ejercía como abogado de la defensa. Su cliente fue finalmente condenado a nueve años de cárcel.