La Policía no aprecia hasta el momento delito en la presunta relación entre una profesora y un alumno de Gijón

Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se entrevistaron en la mañana de este jueves con los responsables del colegio San Miguel del barrio gijonés de Pumarín para conocer los pormenores de la historia que ha salpicado al centro educativo y para determinar si existen indicios de delito en la presunta relación entre un alumno de 15 años y una profesora de Primaria del colegio, tal y como relató el menor de forma inicial.

Los padres del estudiante no han interpuesto denuncia. La Policía avanza en la investigación y, según los datos recabados hasta el momento, no ha encontrado pruebas que sustenten la versión que el alumno dio a un compañero y posteriormente al director y en la que aseguraba que mantenía una relación afectiva con la docente desde hacía varios meses. En ese relato señalaba que no habían existido relaciones íntimas entre ambos. A raíz de destaparse esta polémica, el colegio sugirió a la profesora que no acudiese a su puesto de trabajo durante un periodo hasta que se clarificase la situación.

La Policía Nacional elabora un informe que se remitirá en los próximos días a la Fiscalía de Menores, desde donde determinarán si los hechos son constitutivo de delito. Las relaciones de un adulto con un menor de 16 años están penadas en el Código Penal y tipificadas como abuso sexual.